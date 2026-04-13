김철진예비후보

제종길 전 안산시장 김철진 후보 지지선언6.3 지방선거 안산시장 선거에 출사표를 던졌던 제종길 전 안산시장과 송바우나 안산시의원, 안산시 전현직 시도의원 13명이 김철진 안산시장 경선 후보 지지선언을 했다. 이들의 지지가 본 경선에 어떤 영향을 미칠지 지역 정가 관심이 집중될 것으로 보인다.지난 9일 더불어민주당 경기도당은 박현탁·송바우나·제종길 후보 등 3명은 컷오프 됐고, 김철진·김철민·박천광·천영미 후보 등 4명이 본경선이 진출했다는 내용의 예비 경선 결과를 발표했다.12일 송 의원은 김 후보 사무실을 방문해 "안산의 새로운 미래와 '안산대전환'을 이끌어내기 위해서는 검증된 실력과 청렴함을 갖춘 김철진 예비후보가 반드시 당선돼야 한다"고 밝혔다. 송 의원은 또한 "오랜 시간 김철진 예비후보와 곁에서 함께 활동하며 그가 가진 확고한 원칙과 도덕성을 깊이 신뢰하게 됐다"라면서 "김 후보의 진정성이야말로 지금 우리 지역에 가장 필요한 가치"라고 강조했다.김 후보는 "도덕성과 청렴함을 바탕으로, 시민들이 자부심을 느낄 수 있는 깨끗한 시정, 안산의 대전환을 반드시 이뤄내겠다"고 화답했다.이에 앞서 제 전 시장은 지난 11일 김 후보 사무실을 방문해 김 후보 손을 들어줬다. 제 전 시장은 "원팀으로 안산 정권을 반드시 탈환하겠다"는 내용이 포함된 지지 선언문을 발표했다.선언문에서 "지금 안산은 구태 정치를 완전히 청산하고 새로운 미래로 나아가야 할 때"라면서 "이재명 대통령의 철학을 제대로 실천하며 개혁의 선봉에 설 '진짜 친명'은 바로 김철진 후보"라고 강조했다. 그러면서 "내 삶이 달라지는 안산대전환'을 기치로 내건 김철진 예비후보만이 철저한 실력으로 글로벌 10대 도시라는 원대한 비전을 현실로 이뤄낼 적임자"라고 말했다.이에 김 후보는 "제종길 전 시장님은 제가 시정 안팎에서 제일 가까이에서 지켜본 최고의 능력자"라고 화답하며 손을 맞잡았다.제 전 시장의 지지 선언 직후 강태형·이은미·유재수·박은경·박은정·선현우·최진호·황은화·김동수·나정숙·주미희·박영근·추연호 등 안산시 전현직 시도의원 13명이 김 후보 지지를 선언했다.이들은 선언문에서 "김철진 예비후보가 우리 당과 안산 발전을 위한 유일한 최적 후보임을 엄중히 선언한다"고 했다.김 후보는 "오늘은 지역구를 초월하여 하나 된 민주당이 출발하는 위대한 첫날"이라며 "분열됐던 낡은 과거를 끊어내고 진정한 대통합의 포용으로 구태 정치를 완벽히 청산하는 날"이라고 말했다. 그러면서 "저에게 안산 전체의 운명을 걸겠다는 이 엄중하고도 거대한 명령을 받들어, 6·3 지방선거에서 반드시 승리의 깃발을 꽂겠다"라는 결의를 밝혔다.