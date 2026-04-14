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영화 <사북1980> 스틸컷엣나인필름
<1980 사북>이라는 역사 드라마에서 가장 학대 받는 사람들은 여성이었다. 만만한 약자를 향한 손가락질과 화풀이의 대상은 언제나 여성들을 향했다. 그 중에는 이명득, 김분연, 노금옥, 그리고 노조지부장의 아내 김순이가 있다.
김순이는 사북사건의 피해 여성 중 가장 비극적인 경우 중 하나다. 그의 남편은 동원탄좌 노조지부를 창립한 광산 노동운동의 선구자였지만, 1979년 이래 수많은 사북 광부들에게 어용으로 지탄을 받던 노조지부장 이재기였다.
이재기는 동원탄좌 노조지부장 자리에 오랫동안 앉아 있으면서 무자격 대의원 선거 등 여러 차례 논란을 불러 일으켰다. 특히 1980년 3월 임금 협상에서 상급 산별 노조의 가이드보다 훨씬 낮은 수준에서 동원탄좌 사업주와 전격 합의한 일로 공분을 샀다.
그러나 실제로 광부들에게 분풀이를 당한 사람은 이재기 지부장이 아닌 그의 아내였다. 김순이는 노조지부장의 아내라는 이유로, 흥분한 광부와 부녀자들에게 붙잡혀 광업소 광장으로 끌려갔다. 여러 증언에 따르면 그녀가 광업소 게시판 기둥에 묶인 채로 수많은 사람들이 보는 앞에서 여성으로서 온갖 모진 학대를 당했다는 것이 명백해 보인다.
광부들은 자신들이 겪는 부당한 처우의 책임을 기업주가 아닌 어용 노조지부장에게 더 많이 돌렸고, 그중 일부는 노조지부장에 대한 분노를 그의 아내에게 더 가혹하게 터뜨렸다.
여기서 사북 광부들의 항쟁은 그 명분을 크게 잃었고, 피해자에서 가해자로 그 지위가 뒤바뀌고 말았다. 동시에 사건에 대한 도의적 책임 소재도 지부장 가족이 아닌 광부들에게 더 크게 짐 지워졌다.
기업주와 어용노조에 억눌릴 대로 억눌렸던 사북 광부들의 분노는 여러 방면으로 표출되었지만, 그중 가장 가혹한 화풀이의 대상은 여성이었다.
경찰들의 울화도 여러 곳을 향했지만, 그 중 가장 잔인한 보복의 대상은 역시 여성이었다. 야만적 린치 사건의 주범을 제대로 붙잡지도 못한 경찰은, 이 사건을 앞세워 자신들의 모든 과오를 덮고 항쟁의 광장에 있던 사람들을 닥치는 대로 잡아들여 단죄하는 명분으로 이용했다.
진짜 죄 지은 사람들은 나는 여기 있으면 붙들려 가면 죽는다 하고 일도 안 하고 도망가 버렸단 말이야. (중략) 그런 사람은 다 도망가버렸어. 잡아들인다고 하니까 소문 듣고 일 안 하고. 일하다 그만 밤에 도주해버렸다고. 도주하면 어디 가 처박혀 있으니까. (이정근, 2020년 10월 진실의 힘 증언)
이명득은 당시 지장산 사택 부녀회장이었고 김분연은 새마을 사택 부녀회장이었다. 사건 이후 이명득은 사택에 선동 방송을 했다는 이유로, 김분연은 그에 더하여 노조지부장 부인 폭행 가담 혐의로 합수단에 각각 연행되었다. 두 사람이 당한 고문은 입에 담기조차 힘든 끔찍한 성고문이었다.
현대사에서 유례가 없는 충격적인 집단고문과 성고문이 사북 부녀자들을 상대로 벌어졌다는 사실은 이미 2008년 진실·화해위원회의 보고서로 드러났다.
보안대 수사관들과 일부 경찰들은 정선경찰서 임시조사실과 유치장에서 특히 여성들에게 마음껏 분풀이를 하며 성을 유린하고 노리개로 삼았다.
노금옥은 지장산 사택에서 살던 광부 윤원철의 아내로, 역시 노조지부장 아내 폭행 혐의를 받았다. 영화 <1980사북>에 나오는 아들의 목격담에 따르면 그녀는 "워커를 신은 군인들 네 명인가가 깨우지도 않고 목을 콱 짓밟아 가지고" 자다가 붙들려 갔다.
노금옥은 2006년에 진실화해위원회 조사관들과 나눈 인터뷰 영상에서 이명득, 김분연과 함께 합동수사단 임시조사실의 참혹한 성고문에 대해 증언하였다. 그녀는 계엄 법정에서는 유죄를 선고 받았지만, 2024년 12월 제2기 진실·화해위원회는 그녀가 국가폭력의 피해자라고 진실 규명 결정했다.
그러나 노금옥을 비롯한 많은 사북의 여성 피해자들은 고문 이후에도 남편의 화풀이 대상이 되어 가정 폭력에 시달렸다. 그의 아들은 "고문은 엄마가 더 당했는지 몰라도 후유증은 아버지에게 더 심하게 왔다"면서 "아버지 미쳤구나. 진짜 미쳤나 싶었어요"라고 말했다.
약자들의 손가락질은 나랏님이나 사장님이 아니라 종종 만만한 말단 간부를 향했고, 그 분노가 쏟아져 내려간 밑바닥에는 대부분 여성들이 있었다. 사북사건으로 서로 악연이 되어 있지만, 김순이와 노금옥은 같은 약자이자 피해자로 별로 다르지 않은 운명에 처해 있다.
'1980 사북'의 보안대원들, 베일에 싸인 주연급 인물들
사북사건이라는 역사 드라마의 주연급 배우들이지만 이상하게도 베일에 싸인 인물들이 있다. 그들은 대부분 1001 보안부대 군인들로서 합수단 수사관으로 파견되어 밀실에서 일했기 때문에 대중에게 노출되지 않았다.
그들 중 거의 30년이 지나서 알려진 인물들로는 손정수, 박정환, 손영래 등이 있다. 손정수는 1001보안부대 정선지역 주재관이었고, 박정환은 1001보안부대원이면서 합동수사단 수사관으로 일했다. 보안부대장 손영래는 합수단 단장으로서 당시 고문이나 폭행이 있었다는 사실을 전면 부인했다.
특히 중사 박정환은 군경의 보복 연행으로 사북사건이 수습될 무렵, 사퇴한 이재기를 대신해 부지부장이던 홍금종에게 노조지부장 직책을 반강제로 떠맡겼다는 인물이다. 이들의 최종 지휘권자는 당시 계엄사령부 합동수사본부장이었던 전두환이었다. 2002년에 이미영 감독을 만났던 이재기 지부장의 아들 이종운은 "사북사건으로 이득을 본 사람은 아버지 이재기도 아니고 이원갑도 아니고, 오로지 홍금종과 전두환 뿐"이라고 말했다.
전두환은 사북에서 폭발한 광부들의 항쟁과 광주에서 벌어진 시민들의 항쟁을 더 큰 폭력으로 정리하고 대통령 자리에 오른 후 개선장군처럼 광주와 사북을 연이어 다녀갔을 뿐, 죽기 전까지 이 두 사건에 대한 아무런 미안함도 내비친 적이 없었다.