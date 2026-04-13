임병도

6.3 지방선거 광역단체장 후보 현황국민의힘 현역 단체장들이 비교적 무난하게 본선에 진출한 반면, 여당인 민주당은 현역 단체장들이 대거 탈락해 충격을 줬습니다. 현재 여당 현역 중에서는 민형배 후보와 전남광주통합시장 결선 투표를 치르고 있는 김영록 전남지사가 유일하게 살아남았습니다.강기정 광주시장은 신정훈 의원과의 단일화 여론조사에서 밀려 가장 먼저 고배를 마셨습니다. 김동연 경기지사 역시 추미애, 한준호 의원과의 경선에서 과반을 득표한 추 의원에게 밀려 탈락했습니다.오영훈 제주지사는 현역 단체장 하위 평가에 따른 감점의 벽을 넘지 못하고, 위성곤, 문대림 후보가 결선투표에 진출했습니다. 김관영 전북지사는 당원에게 대리기사비를 지급한 사실이 적발돼 경선 전 당에서 제명됐습니다.이번 지방선거의 또 다른 변수는 국민의힘의 공천 잡음과 구인난입니다. 핵심 격전지인 서울의 경우, 당내 파동으로 오세훈 서울시장이 후보 공모에 불참하다 뒤늦게 접수하는 등 진통을 겪었습니다. 오 시장이 경선에서 승리할 경우 민주당 정원오 후보와 맞붙게 됩니다.수도권 최대 승부처인 경기도지사 공천에는 양향자, 함진규 후보가 나섰으나, 당이 중량감 있는 후보 영입을 이유로 추가 공모를 진행 중입니다. 이에 양 후보는 "엽기적이고 기이하기 짝이 없다"라고 강하게 반발했습니다.충북지사 경선은 컷오프됐던 김영환 지사의 가처분 신청이 법원에서 인용되며 셈법이 복잡해졌습니다. 윤희근 전 경찰청장과 윤갑근 변호사의 1차 승리자가 김 지사와 최종 대결을 벌이는 일명 '한국시리즈 공천 룰'로 치러집니다.대구시장은 유영하, 윤재옥 의원 등 6인 예비경선이 진행 중인 가운데, 컷오프에 반발한 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장이 무소속 출마를 시사하면서 보수 단일화 여부가 새로운 뇌관으로 떠올랐습니다.국민의힘은 호남권 공천에서도 구인난을 겪고 있습니다. 전북지사 후보는 신청자가 없어 추가 공모를 진행 중이며, 전남광주통합시장은 1차 공모 신청자가 없었으나 추가 접수 끝에 이정현 전 대표와 안태욱 전 위원장이 접수해 경선을 치를 예정입니다.민주당 역시 경선 후유증을 앓고 있습니다. 충북지사 후보로는 이재명 대표가 영입한 신용한 부위원장이 노영민 전 대통령 비서실장을 꺾고 확정됐습니다. 당원 명부 유출 등을 이유로 재심을 청구했던 노 전 실장은 기각 결정에 대해 "당의 결정을 존중한다"면서도 "민주당이 원칙과 공정이 바로 설 수 있도록 바로잡아야 한다"고 말했습니다.전북지사 후보 경선에서 패한 안호영 의원은 이원택 후보(최종 확정)의 식사비 대납 의혹 무혐의 처분에 반발해 단식 농성 중입니다. 안 의원은 "김관영 지사는 제명돼 경선 참여를 못했고, 이원택 후보는 경선에 면죄부를 받는 편파적인 환경이 조성됐다"라며 당의 이중잣대를 비판했습니다.