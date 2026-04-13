남소연

장동혁 국민의힘 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 긴급 최고위원회의를 주재하던 중 입을 앙다물고 있다.여전히 한 전 대표는 분명한 답을 내놓지 않고 있다. 11일 수원 팔달문 인근 전통시장을 방문한 자리에서 기자들이 관련 질문을 던지자, 그는 "선거 자체가 확정된 건 아니지 않나. 전 의원이 갑자기 얼굴에 철판 깔고 보궐 자체를 안 만든다고 할 수 있다"라며 다시 말을 아꼈다.특유의 모호성은 계속됐다. 그는 "출마선언을 미리 말할 단계는 아니다"라고 했지만, 이내 "큰 정치는 선명해야 하며 자신이 행동하고 말한 것에 책임져야 한다"라고 부연했다. 보수연대에 대해서도 "시민들이 결정한 문제"라며 "제명된 날 이렇게 말했다. 반드시 돌아온다. 거기에 답이 있다"라고 불확실한 설명을 이어갔다.북갑의 탈환을 노리는 국민의힘 당권파는 이런 논란 자체가 불편한 표정이다. 장동혁 당대표 등 최고위가 재·보궐 사유 발생 시 당협위원장 즉시 사퇴를 재확인한 데 이어 당 대변인은 국민의힘에서 후보를 내보는 게 의무라고 강조했다. 국회에서 언론과 만난 박성훈(북구을) 국민의힘 수석대변인은 "공당으로 후보를 내는 건 수권정당의 의무다. 그런 책임을 방기할 생각은 추호도 없다"라고 잘라 말했다.장동혁 체제를 옹호하는 장예찬 전 여의도연구원 부원장은 소셜미디어 글로 한 전 대표를 대놓고 쏘아붙였다. 그는 "경쟁력을 증명하려면 3자 구도에서 당선이 되어야지, 무공천 요구는 얼마나 뻔뻔하고 염치없는 주장이냐"라고 문제를 제기했다. 특히 제명 처지까지 꼬집으며 "궁한 처지에 내몰리자, 무공천과 무소속 당선 후 복당 이야기를 흘린다"라고 이를 구태로 규정했다.이런 가운데, 민주당은 이재명 대통령의 발언에도 지도부 차원으로 하 수석 차출 노력에 나섰다. 주말 사이 국회에서 기자간담회를 연 조승래 민주당 사무총장은 "우리가 가진 최선의 후보를 내기 위해 숙고 과정에 있다"라며 사실상 8부 능선을 넘었다고 밝혔다. 앞서 민주당 전략기획위원장인 이연희 의원은 KBS <일요진단 라이브> 인터뷰에서 정 대표가 하 수석을 직접 만나 출마를 요청할 계획이란 사실도 공개했다.