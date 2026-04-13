▲
국민의힘 한동훈 전 대표가 지난달 3월 22일 서울 동대문구 경동시장을 방문해 발언하고 있다.연합뉴스
전재수 국회의원 더불어민주당 부산시장 후보 선출로 보궐선거가 확실시되는 북구갑을 놓고 국민의힘과 제명된 한동훈 전 대표가 공방을 펼치는 모습이다. 최근 당협위원장인 서병수 전 의원과의 만남에서 무공천 연대설까지 흘러나오면서 불거진 일이다.
선거판을 흔드는 한 전 대표를 향해 국민의힘 안팎에선 "염치없다"라는 불편한 목소리까지 나온다. 이런 상황 속에 민주당은 정청래 대표까지 나서서 하정우 청와대 AI미래기획수석 차출에 의지를 냈다. 여야가 서로 판을 키우고 있다.
한동훈 전 대표 "부산에 깊은 애정, 다만..."
지난 10일 KBS 라디오 <세상의 모든 정보 윤인구입니다>에 출연한 한 전 대표는 부산 북구갑 보궐선거 출마에 대한 애매한 태도를 계속 유지했다. 그는 "최근 보셨다시피 저는 부산에 대해 깊은 애정이 있고, 부산 발전에 아주 큰 목표를 갖고 있다"라면서도 "선거가 결정되지 않은 상태에서 정치인이 그걸 너무 명확히 말씀드리는 건 예의가 아니다"라고 말했다.
한 전 대표는 그렇다고 선을 긋지도 않았다. 그는 "해석의 영역"이라면서도 곧 자신의 거취를 언급할 기회가 있을 것이라고 예고했다. 심지어 "(자신이) 노래 가사처럼 좀 읽기 쉬운 마음"이라며 다 알고 있는 게 아니냐는 말로 너스레를 떨었다. 그동안 한 전 대표는 제명에도 지역을 잇달아 방문하며 스스로 존재감을 높여왔다.
특히 북갑엔 연고가 따로 없다면서도 한 전 대표는 이곳에서 민감한 발언을 내놓았다. 지난 8일 국민의힘 지역 당협위원장인 서병수 전 의원과의 회동이 정점이었다. 그의 말을 정리해 보면, 5선 의원을 만나 보수의 상황을 공유하고 어떤 정치가 필요한지 부산을 위한 고견은 무엇인지 들었다고 한다.
이 상황에서 <국제신문>, <부산일보> 등 지역 일간지 등이 서 전 의원의 입을 빌려 무공천 연대 필요성 기사를 내보면서 파장이 일었다. 보궐 출마에 명분이 있고, 국민의힘 선거구도에 도움이 돼야 한다는 점을 조건으로 깔았는데, 한 전 대표 부산 출마 가능성을 둘러싼 보도에 기름을 부었다.