일본 국토교통성

PTPS 설명 및 효과일본 국토교통성에 따르면 이 시스템 도입 이후 마쓰에 시의 버스 정시 도착률은 기존 23%에서 63%로 비약적으로 상승했으며, 주행 시간은 평균 14.9% 단축되었다.[10] 이를 통해 단순히 차량의 통행 속도를 높이는 차원을 넘어, 정해진 시간에 반드시 도착한다는 신뢰를 구축함으로써 "승용차보다 대중교통이 빠르고 정확하다"는 인식을 시민들에게 각인시키고 있다.프랑스 또한 파리 오를리 공항을 기점으로 하는 일부 국내 단거리 항공 노선(보르도, 낭트, 리옹)을 폐지하며, 자국 내 이동을 고속열차 중심으로 재편하고 있다.[11] 프랑스 국영 철도(SNCF)의 2024년 보고서와 프랑스 소비자 단체(UFC-Que Choisir)의 데이터에 따르면 동일 이동 거리에서 비행기의 온실가스의 배출량은 기차보다 평균 14배에서 최대 77배까지 치솟는다.[12] [13] 게다가 시간 측면에서도 기차가 앞선다. 유럽 철도 플랫폼 트레인라인의 연구에 따르면 공항까지 이동이나 보안 검색 대기 시간 등을 합산하면 오히려 고속열차를 타는 것이 비행기보다 최대 2배가량 더 빠른 것으로 나타났다.[14]그러나 이 정책은 실질적인 감축 효과가 생각보다 미비하다는 한계와 논란에 부딪혔다.[15] 국제항공운송협회(IATA)는 실제로 폐지된 노선이 단 3개에 불과하며, 실질적인 탄소 감축도 0.12% 수준에 그칠 것이라 지적한다.[16] 무엇보다 항공 부문 탄소 배출의 과반수를 차지하는[17] 장거리 노선에 관한 근본적인 대책이 빠져 있다는 점이 가장 큰 맹점이다. 더불어 상업용 비행기보다 승객당 최대 14배 이상 오염물질을 배출하는 개인 전용기는 정작 규제망에서 제외되어, 조치가 상징적인 수준에 머물렀다는 비판이 제기된다.[18]그럼에도 불구하고, 운송 부문이 환경 문제의 큰 축을 차지하는 만큼, 프랑스의 정책은 의미가 깊다. [19] 단순히 비행기를 없앤 것을 넘어, 시민의 이동 습관을 대중교통 중심으로 전환해야 한다는 명확한 정책적 방향을 제시한 예시라는 평가를 받는다.2026년 대중교통의 종착지는 모든 교통수단을 하나로 묶는 통합 모빌리티 서비스(Mobility as a Service, MaaS)'[20]를 통한 퍼스트 마일과 라스트 마일의 통합적 해결에 있다. 지하철망이 아무리 촘촘해도, 집에서 역까지 걷는 20분이 불편하면 자가용의 유혹을 떨치지 못한 시민이 생겨날 수 있다.MaaS는 이 빈틈을 완벽히 메운다. 이제 시민들은 집 문을 나서며 공유 자전거를 타고, 지하철로 환승한 뒤, 목적지 근처에서 수요응답형 버스(DRT)를 타는 모든 과정을 하나의 앱으로 결제하고 안내받는다. 흩어져 있던 수십 개 교통수단이 내 스마트폰 안에서 나만의 전속 기사처럼 유기적으로 움직인다는 것을 뜻한다. 승용차가 독점하던 집 문 앞부터 목적지 문 앞까지의 특권을 대중교통이 완벽하게 흡수해 낸 셈이다.결코 먼 미래의 청사진이 아니다. 실제로 경기 성남시는 대중교통, 자율주행 셔틀, 퍼스널 모빌리티 등을 하나의 플랫폼으로 묶어낸 '성남형 자율주행 기반 통합 모빌리티 서비스'를 성공적으로 구축한 바 있다.이 프로젝트는 2025년 11월 스페인 바르셀로나에서 열린 '월드 스마트시티 어워즈' 모빌리티 부문 대상을 비롯해, 국제환경상인 '리브컴 어워즈' 은상을 거머쥐며 세계적인 주목을 받았다. 또한 연간 12.4톤의 이산화탄소 감축과 시민 이동시간 15~25% 단축이라는 실질적 성과를 증명했다.[21] 기술이 대중교통의 뼈대에 퍼스트 마일과 라스트 마일의 해결이란 살을 붙여, 완벽한 이동수단을 구현해 낸 셈이다.