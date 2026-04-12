▲이성배, '홍준표 선진대국시대 비전발표회' 진행
홍준표 캠프에 합류한 이성배 전 MBC 아나운서가 17일 오후 서울 영등포구 홍준표 경선캠프에서 열린 국방-외교-통일 분야에 대한 '선진대국시대 비전발표회'에서 진행을 하고 있다.이정민
지난해 국민의힘 대선 경선에서 홍준표 캠프 대변인으로 활동한 이성배 전 MBC 아나운서는 이날 오전 <오마이뉴스>에 문자로 "(경기도지사) 출마는 결심한 상황"이라고 밝혔다. 이어 "현재 미국에 있다"며 "귀국하는 대로 홍준표 대표님을 먼저 찾아뵙고 말씀드린 뒤 공식 입장을 밝히겠다"라고 전했다.
조광한 최고위원도 이날 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 경기도지사 선거에 출사표를 던졌다. 그는 과거 남양주시장으로 일한 이력을 강조하며 "이번 경선을 통해 조광한이 왜 경기도의 해결사인지, 왜 승리의 카드인지 확실히 보여드리겠다"라는 포부를 전했다.
이어진 취재진과의 질의응답에선 ▲ 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보에 비해 낮은 인지도 ▲ 경선에서 이길 경우 개혁신당 등 다른 후보에게 자리를 양보할 수 있다던 입장 ▲ 본인이 경기도지사 후보여야 하는 이유 등에 대한 질문이 쏟아졌다.
조 최고위원은 "인지도가 부족하더라도 제가 갖고 있는 진정성과 장점을 충분히 알릴 수 있는 시간적 여유가 있다고 생각한다"라고 답했다. 선거 양보와 관련해선 "여전히 저는 우리 당의 승리를 견인할 수 있는, 보다 많은 분들의 관심이 증폭될 수 있는 분이 있다면 만나고 대화하는 것을 주저하지 않겠다"라고 했다.
그는 "다만 (후보군 접촉과 관련해) 만족할 만한 성과를 못 얻었기 때문에 이제는 두어 달 전처럼 자신 있게는 얘기하지 못하는 게 현실이다. (제 선거 준비와 다른 후보군 접촉을) 병행 추진하면서 노력하겠다"라고 부연했다.
'왜 조광한인지가 안 보인다'라는 질문엔 "추가로 말씀드릴 기회가 있을 것"이라면서 "오늘 (기자회견의) 핵심 가치는 선당후사다. 저 개인이 뭘 해보겠다는 것보다는 우리 공동체의 가치를 높이는 게 훨씬 더 가치 있는 절박함이라고 생각한다"라고 말했다.
앞서 국민의힘 중앙당 공천관리위원회(위원장 박덕흠)는 경기도지사 추가 공모를 진행하기로 최종 의결하고 이날 오후 6시까지 신청받기로 했다. 최초 공모 때 국민의힘 경기도지사 예비후보로 등록한 양향자 최고위원은 추가 공모 방침에 대해 지난 9일 최고위원회의에서 "패배주의·비상식적 공천"이라고 강한 불만을 나타낸 바 있다.
[관련기사]
'100만 책임당원 돌파' 기념식날, 국힘 대놓고 '집안 싸움'
https://omn.kr/2hpie
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)