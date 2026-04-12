연합뉴스

국민의힘 조광한 최고위원이 12일 국회 소통관에서 경기도지사 출마를 선언하고 있다.국민의힘이 경기도지사 후보 추가 공모에도 경쟁력 있는 후보군을 구축하지 못하며 인물난에 허덕이고 있다.<오마이뉴스> 취재를 종합하면 국민의힘 경기도지사 후보 추가 공모 마지막 날인 12일 이성배 전 MBC 아나운서, 조광한 최고위원 등이 기존 양향자 최고위원, 함진규 전 의원에 이어 추가로 도전장을 내밀었다.후보군의 숫자는 늘었지만 더불어민주당 경기도지사 후보로 확정된 추미애 의원을 상대할 만한 중량감 있는 인물은 여전히 부족한 상황이다.