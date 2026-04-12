남소연

한동훈 전 국민의힘 대표가 지난달 20일 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 김종혁 전 최고위원 기자회견에 동석해 배현진 의원과 귓속말을 하고 있다.이런 설명에도 당내에서는 친한계를 중심으로 장 대표의 방미에 대한 쓴소리가 나오고 있다.국민의힘 서울특별시당위원장을 맡고 있는 친한(친한동훈)계 배현진 의원은 12일 페이스북에 "17개 시도당 후보의 공천 시계가 장 대표의 이유 모를 방미행에 일주일간 멈춰 선다"면서 "최소한 시도당 운영위가 의결해 올리는 공천안은 최고위가 신속 의결하도록 남은 최고위원들에게 위임했어야 도리이다. 끝까지 '후보의짐'으로 남고 싶은 건가"라고 지적했다.배 의원은 특히 "민주당 정청래 (당 대표)는 전국을 휩쓸고 있던데, 불러주는 곳 없다고 공천 올 스톱시키고 미국 가는 당 대표(장동혁)"라며 "누가 이해하겠는가"라고도 비판했다.한동훈 전 대표도 지난 11일 경기 수원 팔달문 인근 전통시장에서 취재진과 만나 장 대표의 방미 소식에 대해 "미국에 지방선거 표를 찍어줄 유권자가 있는가?"라며 "(지방선거를 약) 50일 남겨놓고 미국에 간다? '이번 지방선거를 포기한 것인가'라는 느낌을 리더가 주면 안 된다"라고 했다.국민의힘은 장 대표의 방미가 지방선거에도 도움이 될 것이라는 입장이다. 최 수석대변인은 "(이번 방미가) 지방선거와 민생에 도움이 된다는 판단이 있었다"면서 "지방선거에서 국민에게 약속할 수 있는 가장 확실한 성과가 민생을 지키는 외교 아니겠는가"라고 말했다. 그러면서 "국민의힘이 진정한 안보 정당이라는 점, 국익을 지키는 정당이라는 점을 국민에게 보여드리는 계기를 마련하고자 한다"라고 말했다.장 대표는 IRI 간담회에서 한미동맹의 중요성을 비롯해 한반도 현안 등을 주제로 연설할 계획이다. 미 상·하원 의원을 비롯한 공화당 인사들과의 면담도 추진 중이며, 미 연방의회 지한파 의원 모임 '코리아 코커스' 소속 의원들도 만날 예정이다. 백악관에서 미 행정부 인사들을 만나고, 또 교민과의 간담회 일정도 검토하는 것으로 알려졌다.