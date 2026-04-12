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장동혁 국민의힘 대표가 지난 11일 미국 워싱턴DC를 방문하기 위해 출국하는 모습.장동혁 국민의힘 대표 페이스북 갈무리
[기사 보강 : 12일 오후 3시 30분]
6.3 지방선거가 52일 앞으로 다가온 가운데, 제1야당 대표가 미국으로 출국했다. 보수진영에서도 지방선거 준비가 한창인 가운데 선거 및 민생 현안을 챙기는 대신 방미 일정을 계획한 장 대표를 향해 비판이 나오고 있다.
국민의힘에 따르면, 장동혁 당 대표는 지난 11일 출국해 미국을 방문하고 오는 17일 귀국한다. 애초 장 대표는 오는 14일부터 미국을 방문할 계획이었으나, 미국 측 요청으로 예정보다 일찍 출국하게 됐다는 게 국민의힘의 설명이다.
앞당겨진 방미 일정... "미국 쪽 요청으로 조기 출국"
장 대표는 12일 오전 페이스북에 "저는 어제(11일), 세계의 자유를 지키는 최전선 워싱턴으로 출발했다"며 "대한민국의 미래를 결코 외면할 수 없기에 나아간다"라고 밝혔다. 애초 미국 국제공화연구소(IRI, 미 공화당 계열 인사들이 주도하는 비영리단체) 초청으로 오는 14일부터 2박 4일간 방미 예정이었으나, 출국 날짜를 앞당기며 방미 일정을 늘린 것이다.
50여 일 앞으로 다가온 지방선거에 대한 언급도 있었다. 장 대표는 "저는 지방선거를 앞둔 현재의 분열과 고통의 시간을 무겁게 받아들이고 있다"며 "위기의 대한민국 앞에서 우리는 모든 역량을 동원해야 한다. 6.3 지방선거는 자유와 민주주의를 지키는 거대한 전선이 될 것"이라고 썼다.
최보윤 당 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 취재진과 만나 "장 대표의 방미 일정이 공개된 후 미국 각계에서 면담 요청들이 있었다"며 "미국 측 요청에 따라 조기 출국을 하게 된 것"이라고 설명했다. 면담 상대 등 구체적인 내용에 대해선 "외교 관례상 공개적으로 밝힐 수 없다"라고 했다.
그는 또 이번 방미 일정에 국민의힘 지도부 일원인 김민수 최고위원이 함께 한다고 설명했다. 최 수석대변인은 "김 최고위원은 자유민주주의에 대한 목소리를 높여온 분"이라면서 "관련해 보수정당 (일원)으로서의 역할을 하는 부분에서 동행하는 것"이라고 부연했다.
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