막스플랑크인구학연구소

2023년과 2024년 가자 지구의 출생 시 기대수명 변화. 주황색이 팔레스타인 전체, 붉은색이 가자지구를 뜻한다.기대수명은 어린아이와 청년들이 속절없이 죽어 나갈 때 가장 격렬하게 요동친다. 전쟁만큼 아이들을 굶주리게 하고, 젊은이들을 효율적으로 지워버리는 수단은 지구상에 존재하지 않는다. 살아남은 이들의 마음, 사실은 노동과 연금을 따지며 부각된 PTSD 차원이 아니라, 한 사회의 미래가 통째로 증발해 버리는 절멸의 이야기다.나를 포함한 대부분의 사람은 이 비극을 스마트폰 화면 속에서 스크롤하며 살아간다. 인스타그램 릴스와 맛집 정보 사이사이에 가자 지구의, 이란의 사망자 숫자가 흐르고, 우리는 그 참상을 목격하면서, 아무렇지 않게 오늘 점심 메뉴를 고민한다.전쟁은 실재하는 참상이 아니라, 주가에 영향을 미치는 변수가 된 지 오래다. 건강과 사회를 연결한다는 학문에서조차 전쟁은 사람들이 직면한 중요한 폭력으로 다뤄지지 않는다. 사람들의 가난은 그 효과를 제거하고 봐야 하는 맥락적 요인으로 굳어진 채 사라진 것처럼 말이다.권력과 건강을 진지하게 고민하는 연구에는 정치적이라는 딱지가 붙는다. 그렇게 비워진 자리를 건강 불평등 연구가 채웠지만, 정작 그 안에서 불평등을 만들어내는 권력은 사라지고 고학력자와 저학력자의 생활 습관 차이가 남았다. 돈 없고 못 배운 사람들은 비타민도 덜 먹는다는 문제로 수렴해 버린 건강 불평등 연구의 풍경이다.연구와 학술뿐일까? 타인의 비탄을 같은 세상을 살아가는 나의 비탄으로 느끼는 감각이 거세된 채로 일상을 평온하게 유지하는 것, 도리어 이런 자세는 오늘날 이 세계를 살아가는 일종의 생존 기술이 되어 버렸다. 우리가 냉소적이라서가 아니다. 비극과 안전한 거리를 유지하는 법을 지나치게 열심히 익힌 결과일 뿐이다.