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12일(현지시간) 네덜란드 암스테르담의 담 광장에서 가자지구 어린이 희생자들을 추모하기 위해 ‘올리브 나무 심기(Plant an Olive Tree)’라는 단체가 주최한 시위 도중 한 시민이 전시된 어린이 신발을 살펴보고 있다.AFP 연합뉴스
2017년, 한반도를 둘러싼 긴장이 최고조에 달했던 시기에 "전쟁은 무시된 건강 문제다"라는 제목의 글을 썼다. 한국전쟁이 멈춘 지 수십 년이 흐른 지금까지도 그 비극이 어떻게 다음 세대의 몸과 마음에 흔적을 남기고 있는지, 그 대물림을 다룬 논문을 소개하는 글이었다. 조기 아동기 경험의 중요성이 한창 강조되던 때였기에, 전쟁의 상흔이 유전되듯 세대를 타고 흐른다는 사실이 보건학적으로 얼마나 중대한 문제인지 열변을 토하듯 써 내려갔던 기억이 난다.
지금 돌이켜보면 당시의 내 시선은 참으로 순진했다. 내용이 틀려서가 아니었다. 문제는 전쟁을 바라보는 내 마음속의 거리에 있었다. 북한과의 갈등이 연일 뉴스를 장식하던 와중에도, 나는 실제로 이 땅에서 전쟁이 터질 수 있다는 가능성을 진지하게 믿지 않았다. 그랬기에 당시 내게 전쟁이란 이미 말끔하게 정제된 데이터였고, 박제된 역사였으며, 충분히 먼 곳에서 벌어지는 타인의 고통일 뿐이었다. 나는 안전한 관찰석에 앉아, 타인의 비극을 지적으로 감상하고 있었다.
보건학이나 의학처럼 건강을 다루는 학문이 전쟁에 반응하며 내뱉는 언어는 좀체 변하지 않는다. 외상 후 스트레스 장애(PTSD), 트라우마, 혹은 난민의 정신건강 같은 단어들. 어떤 악의나 의도가 있는 것은 아니겠으나, 이러한 접근은 전쟁이라는 거대한 폭력을 어느새 개인에게 귀속된 질병의 문제로 좁혀버리곤 한다.
전쟁을 질병 뒤에 숨기는 세련된 회피를 넘어
이는 세련된 회피다. 전쟁이라는 압도적인 구조적 폭력을 치료해야 할 질환의 영역으로 끌어들이는 순간, 전쟁의 본질인 집단적 학살과 사회의 총체적 붕괴는 시야에서 어느새 사라진다. 우리는 미사일을 쏘아 올린 이들의 집합적이고 정치적인 책임을 묻는 대신, 미사일의 굉음에 잠 못 이루는 이들의 신경전달물질 수치에 더 몰두하고 있는 것이 아닐까. 방법론이 과학적일수록, 전쟁이 인간이 발을 딛고 살아갈 토대 자체를 파괴하고 있다는 근원적인 사실은 오히려 희미해진다.
숫자는 수사보다 훨씬 더 잔혹하다. 가자 지구에서는 단 1년 만에 기대수명이 35년이나 줄어들었다(관련 논문 : 2023년 10월부터 2024년 9월까지 가자 지구의 기대수명 손실
). 시리아에서는 2005년에서 2015년 사이, 내전의 영향으로 남성의 기대수명이 11년이나 깎여 나갔다(관련 논문 : 전 세계, 지역 및 국가 수준의 기대수명, 전체 사망률, 249개 사인별 사망률(1980–2015): 2015년 세계질병부담연구(GBD 2015)의 체계적 분석)
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