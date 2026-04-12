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제종길 전 안산시장 김철진 후보 지지선언김철진예비후보
6.3 지방선거 안산시장 선거에 출사표를 던졌던 제종길 전 안산시장이 김철진 안산시장 경선 후보 지지를 선언했다.
지난 9일 더불어민주당 경기도당은 박현탁·송바우나·제종길 후보 등 3명은 컷오프 됐고, 김철진·김철민·박천광·천영미 후보 등 4명이 본경선이 진출했다는 내용의 예비 경선 결과를 발표했다.
제 전 시장은 안산시장 예비 경선에서 탈락한 지 이틀만인 지난 11일 김철진 후보 사무실을 방문해 김 후보 손을 들어줬다. 제 전 시장은"원팀으로 안산 정권을 반드시 탈환하겠다"는 내용이 포함된 지지 선언문을 발표했다.
선언문에서 "지금 안산은 구태 정치를 완전히 청산하고 새로운 미래로 나아가야 할 때"라며 "이재명 대통령의 철학을 제대로 실천하며 개혁의 선봉에 설 '진짜 친명'은 바로 김철진 후보"라고 강조했다. 그러면서"내 삶이 달라지는 안산대전환'을 기치로 내건 김철진 예비후보만이 철저한 실력으로 글로벌 10대 도시라는 원대한 비전을 현실로 이뤄낼 적임자"라고 지지하는 이유를 밝혔다.
이에 김 후보는"제종길 전 시장님은 제가 시정 안팎에서 제일 가까이에서 지켜본 최고의 능력자"라고 치켜세우는 것으로 화답했다. 이어 "치열한 선거 경쟁 과정에서 본의 아니게 서로에게 상처를 주었던 부분에 대해 진심으로 죄송"하다며"서로에게 쌓였던 앙금을 오늘 이 자리에서 말끔히 털어내고, 예전처럼 가깝게 소통하는 첫날이 되길 바란다"손을 맞잡았다.
제 전 시장의 지지 선언 이후 강태형·이은미·유재수·박은경·박은정·선현우·최진호·황은화·김동수·나정숙·주미희·박영근·추연호 등 안산시 전현직 시도의원 13명이 김 후보 지지를 선언했다.
이들은 선언문에서 "김철진 예비후보가 우리 당과 안산 발전을 위한 유일한 최적 후보임을 엄중히 선언한다"며 전폭적인지지를 호소했다.
이에 김 후보는 "오늘은 지역구를 초월하여 하나 된 민주당이 출발하는 위대한 첫날이며, 그동안 출신과 지연 등으로 분열되었던 낡은 과거를 끊어내고 진정한 대통합의 포용으로 구태 정치를 완벽히 청산하는 날"이라고 화답했다. 그러면서 "저에게 안산 전체의 운명을 걸겠다는 이 엄중하고도 거대한 명령을 받들어, 6·3 지방선거에서 반드시 승리의 깃발을 꽂겠다"라는 결의를 밝혔다.
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