오마이tv 영상갈무리

- 34년간 고양에서 고양신문 언론인으로 일하다 정치인으로 변신했다. 지역 언론의 역할은 무엇이라 보나.

- 현 시장이 지역 신문 광고비를 삭감한 것을 '보복 행정'이라 규정하셨는데?

- <고양신문> 대표 시절, 광고 없이 어떻게 신문사를 운영했나?

지난 11일 이영아 더불어민주당 고양시장 예비후보가 <오마이tv> '최진봉의 보이는 라디오'와 현장 인터뷰를 하고 있다.34년간 '고양신문'을 지켜온 지역 풀뿌리 언론인 출신 더불어민주당 이영아 고양시장 예비후보가 풀뿌리 민주주의 회복을 위한 지역 언론의 독립성 보장과 혁신 지원책을 제시했다.이 후보는 지난 11일 일산 K-컬처밸리(고양 아레나) 부지 인근 현장에서 진행된 오마이TV '최진봉의 보이는 라디오'와 가진 현장 인터뷰에서 "현 고양시장이 비판적인 고양신문에 대해서만 예산을 삭감하는 것은 시민의 눈과 귀를 가리는 비상식적인 보복"이라고 강하게 비판했다.그는 "언론 탄압을 근절하고, 관 주도의 광고비 지원 대신 'AI 기반 지역 뉴스 플랫폼' 구축 등 기술적 인프라 투자를 통해 지역 신문이 자생력을 갖춘 정책 파트너로 거듭나게 하겠다"고 밝혔다.이 후보는 이어 고양시를 'K-문화 산업의 심장'으로 만들기 위한 1조 원 규모의 문화산업 펀드 조성과 청년 일자리 10만 개 창출 등 자족 도시를 향한 구체적인 비전을 설명했다. 34년 고양 전문가를 자처한 그는 "언론인으로서 현장을 누비며 쌓은 통찰력을 바탕으로 상식이 통하는 고양시를 만들겠다"고 강조했다.다음은 이날 최진봉 진행자와 나눈 현장 인터뷰 주요 내용이다."지역 언론은 지방자치의 핵심인 '권력 감시와 의제 설정'을 담당하는 풀뿌리 민주주의의 파수꾼이다. 언론을 통해 제시한 대안이 행정의 독선으로 무너지는 것을 보며, 직접 책임지는 행정을 펼치기 위해 출마했다. 지역 언론이 살아야 시민의 목소리가 행정에 닿고 시정이 투명해진다.""비판 기사를 쓴다는 이유로 예산을 깎는 것은 치졸한 탄압이다. 광고비로 언론을 길들이는 구태를 버리고, 언론의 독립성을 철저히 보장하겠다.""광고가 끊겨도 '독자의 신뢰'가 있으면 버틸 수 있다. 고양신문은 13명의 직원이 한 명도 나가지 않고 버텼다. 주민의 가려운 곳을 긁어주면 주민들이 신문을 지켜준다는 것을 증명했다."