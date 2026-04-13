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20년 전인 2006년 산티아고 순례길에서 영국여자 헤니를 만났고, 그와 함께 걸으며 각자 고향에 산티아고와 같은 길을 만들자고 약속했다.제주올레
후배들과의 술자리에서 흥이 오르면, 가끔 의자 위에 올라서서 <곡예사의 첫사랑>을 흐드러지게 불러제꼈다. "줄을 타며 행복했지 춤을 추면 신이 났지 / 손풍금을 울리면서 사랑노래 불렀었지 / 공굴리며 좋아했지 노래하면 즐거웠지 / 흰 분칠에 빨간코로 사랑얘기 들려줬지 / 영원히 사랑하자 맹세했었지 / 죽어도 변치말자 언약했었지 / 울어봐도 소용없고 후회해도 소용없는 / 어릿광대의 서글픈 사랑". 언론계를 떠나서도 이 노래를 즐겨불렀는지는 모르겠다.
서명숙은 2년의 임기를 다 채우지 않고, 2006년 7월 31일 <오마이뉴스> 편집국장을 그만 두면서 언론계와 작별했다. 이유는 딱 하나. 스페인 산티아고 순례길을 걸으러 가기 위해서였다. 과로와 경쟁에 내몰려 몸과 마음이 지칠대로 지친 그에게 길은 새로운 호흡을 불어넣어줬다. 편집국장을 그만두기로 결심한 서명숙은 임기 말에 나홀로 독서와 사색, 가벼운 산책을 일상의 루틴으로 삼으며 생기를 되찾아갔다.
2006년 9월 산티아고 도보 순례에 나선 그는 36일 동안 '꼬닥꼬닥, 놀멍 쉬멍' 산티아고 길을 걸으며 온전한 치유와 성찰의 시간을 보냈다. 만 1년 뒤인 2007년 9월 사단법인 제주올레가 발족했고, 1코스를 개장했다. 2012년 11월 제주올레 21코스까지 완성했고, 제주의 해안 길은 하나의 선으로 연결됐다. 제주올레를 시작한 지 5년만의 일이다. 현재 제주올레 길은 전체 27개 코스, 총 길이 437km다.
수많은 이들의 땀과 눈물이 없었다면 지금의 제주올레는 없었을 거라고 서명숙은 입버릇처럼 말했다. "전진할 수 없는 구간에 뗏목이나 징검다리를 놓고, 울퉁불퉁한 돌멩이를 평평하게 고르고, 토사가 쓸려나가지 않게 잔디로 뗏장을 입히고, 말과 소떼가 도망가지 못하도록 목장문을 해달아야 비로소 하나의 길이 되는", 그래서 "이들의 수고로운 손과 발, 굵은 땀방울이 아니었더라면 당신이 오늘 걷는 올레길은 없었을 것"이라며 '올레 탐사대'의 수고를 늘 가슴에 새겼다. 안타깝게도 1·2대 탐사대장을 맡았던 두 동생 서동철·서동성은 누나보다 먼저 세상을 떠났다.
올레 탐사대뿐만이 아니다. '바당올레'라고 불리는 올레 8코스. 제주도 남쪽 월평마을에서 시작해 대평포구에서 끝나는 16.3km 구간. 난이도는 상. '바다에 밀려 내려온 용암이 굳으면서 절경을 빚은 주상절리와 흐드러진 억새가 일품인 열리 해안길'을 지나는 이 코스는 해병대의 도움을 받아서 '해병대길'이라는 이름이 붙여졌다. 제주도 북쪽 13코스에는 민간의 힘으로는 도저히 낼 수 없는 길을 만들어준 특전사 숲길도 있다. 그들은 가장 아름다운 전투를 벌인 군인들이다.
[#3] "길에는 좌우도 없고, 국경도 없다"