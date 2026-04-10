김영록 후보측 제공

김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 10일 순천대에서 ‘신정훈 예비후보 지지자 모임’에 신정훈 의원과 함께 참석했다. 김 후보의 배우자 정라미 여사, 신 의원의 배우자 주향득 여사도 행사에 동행했다. 2026. 4. 10김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 경선후보는 10일 "신정훈 국회의원의 농어촌기본소득 등 주요 농민정책을 적극 수용하기로 했다"고 밝혔다.김 후보는 신 의원의 대표 공약이었던 '농어촌기본소득'을 인구소멸 고위험 지역부터 즉시 시행할 계획이라고 밝혔다.전남의 경우 22개 시·군 중 13개 군지역이 인구소멸 고위험 지역인데, 신 의원은 이번 통합시장 경선 과정에서 국비와 지방비를 투입해 매월 1인당 15만원씩 속도감 있게 지급하겠다고 공약했다.김 후보는 또 농수산물 가격 폭락 문제 해결을 위해 '전남형 농수산물 목표가격제'를 시행해 하겠다는 의지도 밝혔다.아울러 신 의원의 교통 관련 대표 공약인 광역버스 단일요금제와 공공형 마을택시 도입 공약도 수용하겠다고 김 예비후보는 밝혔다.광역버스 단일요금제는 현재 고흥, 완도 등 일부 지역은 광주까지 2만 원 안팎의 버스 요금을 내고 있는데, 이를 특별시 지원으로 2000~3000원 수준으로 낮추겠다는 취지다. 공공형 마을택시는 자가용 없는 시민들의 교통 편의를 돕기 위한 것이다.김 예비후보는 "지지 선언을 해준 신정훈 의원의 결단에 감사드린다"며 "전남광주통합특별시의 성공과 발전을 위해 좋은 정책들은 적극 수용해 실현하겠다"고 말했다.한편 신 의원 지지 선언에 앞서 강기정 광주광역시장도 지난 9일 김 예비후보 지지를 선언했다. 강 시장은 10일 김 예비후보와 순천 아랫장을 돌며 민심을 청취하는 방식으로 김 후보에 힘을 실었다.민주당은 김영록·민형배 후보를 대상으로 오는 12∼14일 권리당원 투표 50%, 여론조사 50% 방식으로 결선을 진행해 최종 후보를 선정한다.