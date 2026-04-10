경기교육혁신연대

경기교육감 선거를 앞두고 단일화를 추진 중인 경기교육혁신연대 운영위원회에 참여한 16개 단체는 10일 오전 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “대표자회의 결정을 정면으로 부정한 채 선관위 결정이 이뤄졌다”며 운영위원장과 사무국을 비판했다.경기교육감 선거를 앞두고 단일화를 추진 중인 경기교육혁신연대 내부 갈등이 공개적으로 표출됐다. 연대 운영위원회에 참여한 16개 단체는 10일 공동 성명을 통해 "대표자회의 결정을 정면으로 부정한 채 선관위 결정이 이뤄졌다"며 운영위원장과 사무국을 비판했다. 경기도교육감 후보 단일화 여론조사 방식에 문제가 있다는 지적이다.이들 단체는 "최고 의결 기구인 대표자회의가 합의한 '만 16세 이상 경기도민 누구나 참여하는 참정권 확대' 원칙이 훼손됐다"고 주장했다. 특히 단일화 여론조사 과정에서 조사 대상을 '진보·중도층'으로 한정한 결정이 핵심 쟁점으로 지목됐다.단체들은 해당 원칙이 충분한 논의를 거쳐 도출된 합의였다는 점을 강조했다. "운영위원회는 한 차례 4시간이 넘는 회의를 수차례 진행하며 '19세 이상 전원 참여'를 전제로 합의를 이뤘고, 이후 선거인단 확대를 위해 참여 연령을 16세 이상으로 낮췄다"며 "이는 참여 범위를 넓히기 위한 일관된 결정이었다"고 설명했다.이어 "그럼에도 불구하고 선관위가 여론조사 대상을 '진보·중도층'으로 한정하여 결정하도록 방치하거나 유도한 것은 도민 전체 참여를 보장하기로 한 당초의 원칙을 임의로 뒤집은 명백한 주권자 참여 기회 봉쇄"라고 반발했다. "연대의 존재 이유를 스스로 부정하는 행위"라고 지적했다.선관위 결정 이후 대응 과정도 문제로 제기됐다. 이들은 "기본 원칙 훼손에 대한 문제 제기를 위해 운영위원회 임시회 개최를 여러 차례 요청했지만 받아들여지지 않았다"며 "내부 조정과 논의를 위한 최소한의 절차마저 작동하지 않았다"고 주장했다.단체들은 ▲운영위원장의 공개 사과 및 재발 방지 확약 ▲선관위 안건 상정부터 의결까지 전 과정과 회의록 공개 ▲책임자 문책 및 제도 보완 ▲규정 적용의 공정성 재확립 등 4가지 요구사항을 제시했다.이들은 "연대의 주인은 집행부가 아니라 경기도민과 참여 단체"라며 "민주적 운영 원칙이 회복될 때까지 대응을 이어갈 것"이라고 밝혔다.