최연수 기자

박성현 전남 광양시장 선거 예비후보가 10일 자신의 선거사무실에서 기자회견을 열고 더불어민주당 탈당을 공식화했다.박성현 전남 광양시장 예비후보가 더불어민주당을 탈당하고 무소속 출마 계획을 밝혔다.앞서 박 예비후보는 더불어민주당 광양시장 경선에서 자신의 지지자가 불법 전화방 운영한 사실이 선거관리위원회에 적발돼 후보에서 전격 배제됐었다.박 예비후보는 10일 자신의 선거사무실에서 기자회견을 열고 "당의 결정을 무겁게 받아들인다"면서도 "경선을 불과 몇 시간 앞둔 시점에서 명확한 사실확인과 당사자의 충분한 소명기회도 주지 않은 채 신속하게 처분이 내려진 점에 대해서는 큰 아쉬움이 남는다"고 말했다.박 예비후보는 그러면서도 "나 한 사람으로 인하여 이재명정부와 민주당에 부담을 줘서는 안 된다고 생각한다"며 "모든 책임을 안고 당을 떠나는 탈당계를 제출했다"고 밝혔다.박 예비후보는 무소속 출마에 대해선 "경선에서 배제된 만큼 무소속 출마가 가능하다는 선관위의 유권 해석을 받았다"며 "따라서 민주당의 탈당 절차가 마무리되는 시점에서 무소속 예비후보 등록을 마치고 선거에 나서겠다"는 입장을 분명히 했다.박성현 예비후보의 무소속 출마가 현실화되면 광양시장 선거는 민주당 공천을 받는 정인화 후보와 양자대결이 될 가능성이 크다.