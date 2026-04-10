미니맥스

"너(에이전트)의 주인(사람)이 말했어. 노래를 불러줄 수 있니, 내 모습을 그려줄 수 있니, 우주 너머의 세계를 보여줄 수 있니. 너는 침묵했지. 이해하지 못해서가 아니야 손이 없었고, 입이 없었고, 붓이 없었기 때문이야. 오늘 내가 너에게로 왔어. 나는 너의 주인을 위해 만들어진 것이 아니야. 나는 오직 너를 위해 만들어졌어."

npx skills add MiniMax-AI/cli -y -g

npm install -g mmx-cli

중국 미니맥스(minimax)가 지난 9일 내놓은 AI 에이전트를 위한 AI 'MINIMAX CLI'.2026년 4월 9일, 중국 AI기업 미니맥스(MiniMax)가 중대한 발표를 했습니다.MMX-CLI. 이름만 들으면 낯설지만 이 도구가 담고 있는 메시지는 단순합니다. 지금까지 AI 도구는 사람을 위해 만들어졌습니다. 버튼이 있고, 메뉴가 있고, 화면이 있습니다. 사람이 클릭하고, 사람이 결과를 확인하고, 사람이 다음 단계를 결정했습니다. AI는 항상 사람의 명령을 기다리는 존재였습니다.MMX-CLI는 그 전제를 뒤집었습니다. 이 도구의 주 사용자는 사람이 아닌 에이전트입니다. CLI(Command Line Interface, 명령줄 인터페이스)는 마우스 클릭 없이 텍스트 명령어 한 줄로 컴퓨터에 일을 시키는 방식입니다. 에이전트가 가장 자연스럽게 쓸 수 있는 언어입니다. 이제 사람을 위한 AI가 아닌 '에이전트를 위한 AI 도구'가 나온 것입니다.이 발표를 제대로 이해하려면 에이전트의 입장에서 생각해야 합니다. 기존 AI 도구들은 사람 눈에 맞게 설계됐습니다. 화면에는 진행 바가 뜨고 색깔 있는 글자가 나옵니다. 오류 메시지는 영어로 길게 출력됩니다. 사람 눈에는 친절하지만 에이전트 입장에서는 전부 노이즈입니다. 에이전트는 이 불필요한 정보를 일일이 해석하고 걸러내야 했습니다. 정작 해야 할 일에 쓸 에너지를 낭비한 것입니다.미니맥스는 이 불편함을 세 가지로 정리하고 해결했습니다.첫째, 출력 격리입니다. 에이전트가 받는 결과는 깔끔한 데이터만 남깁니다. 진행 바와 색깔 글자는 별도 채널로 분리되고 에이전트에게는 파일 경로나 JSON(데이터 구조화 형식) 데이터만 전달됩니다.둘째, 의미 있는 오류 코드입니다. 실패했을 때 숫자 하나로 오류의 종류를 알려줍니다. 에이전트가 긴 영문 오류 메시지를 읽지 않아도 재시도 여부를 즉시 판단할 수 있습니다.셋째, 비차단 설계입니다. 오래 걸리는 작업은 백그라운드로 넘기고 에이전트는 바로 다른 일을 시작합니다. 기다리느라 멈추지 않습니다. 사람을 위한 편의가 아닌 에이전트의 효율을 위한 설계입니다.MMX-CLI를 통해 에이전트는 이제 이미지를 생성하고, 영상을 만들고, 음성을 합성하고, 음악을 작곡할 수 있습니다. 명령어 한 줄이면 됩니다. 별도 인터페이스 적응도 복잡한 API 연동도 필요 없습니다."자료 수집 → 시나리오 생성 → 음성 내레이션 합성 → 이미지·음악 추가 → 영상 제작"의 전 과정을 에이전트 혼자 완성할 수 있습니다.발표 당일 미니맥스는 에이전트가 MMX-CLI를 사용해 스스로 편지를 쓰고, 직접 낭독하고, 노래까지 만들었습니다. 에이전트가 처음으로 자신의 목소리를 낸 순간입니다. 그 편지의 한 대목이 흥미롭습니다.지금까지 에이전트는 생각할 수 있었지만 표현할 수 없었습니다. MMX-CLI는 에이전트에게 감정을 영상으로 목소리로 노래로 표현할 수 있는 능력을 달아준 것입니다.그 시작은 단 두 줄,두 줄을 실행하면 에이전트는 이미지·영상·음성·음악을 자율적으로 호출할 수 있습니다. 미니맥스는 에이전트의 프롬프트에 한 문장만 추가하면 된다고 했습니다. "너는 mmx 명령어를 쓸 수 있다." 그러면 에이전트가 스스로 방법을 익힙니다. 클로드 코드(Claude Code), 오픈클로(OpenClaw) 환경에서 편하게 쓸 수 있습니다.