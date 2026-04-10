연합뉴스

고 박종철군 관련 항소심 공판에서 박처원 전 치안감이 법정에 들어서고 있다. 1988.3.4금년 3월 초부터 경찰은 독재정권하에서 고문과 간첩조작 등으로 훈장·포장·표창을 받은 경찰관들에 대한 전수조사를 진행하고 있다. 지난 9일에는 '탁 치니 억 하고 죽었다'는 거짓 발표에 관여한 박처원 전 치안감이 받은 홍조근정훈장 등 7건의 훈·포장을 취소하는 방안을 검토하고 있다는 보도가 나왔다.박종철이 희생된 장소인 서울 용산구 남영동 치안본부 대공분실의 총책임자인 박처원은 박종철 사건 때문에 신문 1면 헤드라인을 장식한 인물이다. 1987년 5월 29일 자 <조선일보>는 "박종철군 고문치사범 축소조작사건을 수사 중인 대검 중앙수사부는 28일 고문경찰관의 상급자 5명 중 치안본부 5차장 박처원 치안감, 치안본부 대공수사2단 5과장 유정방 경정, 5과 2계장 박원택 경정 등 3명을 범인은닉 혐의로 구속키로 했다"라는 뉴스를 전했다.박종철이 쇼크사로 죽었다는 거짓말은 일차적으로 박처원을 비롯한 치안본부 관계자들에게서 나왔지만, 이 거짓말이 세상으로 나가는 데는 신군부 정권의 집단지성도 한몫을 했다. 이 거짓말은 주요 사안마다 실질적 내각 역할을 하던 관계기관 대책회의를 거쳐 세상에 발표됐다.진실·화해를 위한 과거사정리위원회의 <2009년 상반기 조사보고서> '박종철 고문치사사건의 관계기관 대책회의 은폐·조작 의혹' 편은 "치안본부가 사인을 단순한 쇼크사로 조작·은폐하는 과정에 안기부·법무부·내무부·검찰·청와대비서실 및 이들 기관의 기관장이 참여하는 관계기관 대책회의가 관여하였던 점은 확인"됐다고 기술한다.이 대책회의는 박종철이 희생된 당일에 열렸다. 서울 광화문 근처의 서린호텔에서 열린 이 회의에서 '탁 치니 억 하고 쓰러진 것으로 발표하자'라는 결론이 도출됐는지 여부는 확인되지 않는다. 그러나 이 부분에 대한 논의가 회의 중에 있었던 것은 사실이다.위의 진실화해위원회 보고서에 따르면, 장세동 당시 안기부장은 "경찰에서 탁 치니 억 하고 죽었다고 보고하기에 그걸 누가 믿겠냐고 말한 기억이 있다"라고 이 위원회에 진술했다. 당시의 청와대 정무비서관 역시 "치안본부장이 '탁 치니 억 하고 쓰러졌다'고 보고해, 그렇게 발표하면 아무도 안 믿는다"라며 "다시 확인해 보라고 한 적이 있다"라고 진술했다.'탁 치니 억 하고 죽은 것으로 발표하겠다'는 경찰의 보고에 대해 부정적인 반응들이 나오기는 했지만, 중요한 것은 이 대책회의를 거친 뒤에 경찰이 그렇게 발표했다는 점이다. 대책회의 개최를 요청한 쪽은 치안본부다. 경찰이 단독으로 처리할 수 없어 그런 요청을 했다. 그렇기 때문에 대책회의에서 '절대 안 된다'는 결론이 내려졌다면 경찰이 그런 발표를 하기가 어려웠다.그런 말에 속아 넘어가겠느냐는 반응들은 있었지만, 결국에는 그것이 공식 발표가 된 것이다.신군부 정권은 1985년 2월 12일 이후로 연이은 충격을 겪었다. 이날 총선에서 민정당은 신한민주당(신민당)의 67석(총 276석)을 더블스코어로 능가하는 148석을 획득했지만, 실상은 패배나 다름없었다.민정당 득표율은 35.2%이고 신민당 득표율은 29.3%였다. 폭정의 시대였던 그 시절에 신민당이 이 정도 득표를 한 것은 사실상 승리한 것이나 진배없었다. 전국구(비례대표) 의석 3분의 2를 지역구 제1당에 몰아주는 불합리한 선거제도가 민정당의 패배를 감춰줬을 뿐이다.86아시안게임과 88올림픽 개최로도 정신이 없었던 신군부 정권은 2·12 총선 패배 뒤에 민주화진영 및 야당의 직선제 개헌 투쟁과 김근태·권인숙 고문 폭로 등으로 인해 계속해서 정치적 수세로 내몰렸다. 그런 상황에서 설상가상으로 박종철 고문치사 사건까지 직면했다.이처럼 위기가 연이어 가중되는 속에서 관계기관 대책회의가 열렸지만, '탁 치니 억 하고'를 걸러내지 못했다. 신군부 정권의 집단지성에 문제가 생겼던 것이다.