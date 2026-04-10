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26.04.10 11:33최종 업데이트 26.04.10 11:33
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더불어민주당 이춘희 세종시장 예비후보와 김수현 예비후보가 10일 세종시청 정음실에서 ‘새로운 세종을 위한 원팀 정책 연대’를 선언한 뒤 맞잡은 손을 들어 올리고 있다.뉴스피치 김이연심 기자
김수현 후보는 이날 이춘희 예비후보 지지의 결정적 이유로 ‘리더십의 차이’와 ‘검증된 행정력’을 꼽았다.뉴스피치 김이연심 기자

더불어민주당 세종시장 후보 선출을 위한 최종 결선을 앞두고, 본경선에서 탈락한 후보들이 이춘희 예비후보를 중심으로 결집하고 있다.

김수현 예비후보는 10일 오전 세종시청 정음실에서 기자회견을 열고, "세종의 완성이라는 대의 실현"을 위해 이춘희 후보와의 전격적인 정책 결합 및 지지를 선언했다. 이는 전날 고준일 예비후보에 이은 연쇄적인 지지 선언으로, 오는 14일부터 16일까지 치러지는 결선 투표를 앞두고 이춘희 후보 측에 강력한 동력이 될 전망이다.

김 후보는 특히 지지의 결정적 이유로 '리더십의 차이'와 '검증된 행정력'을 꼽았다. 그는 "이재명 대통령과 최초로 일하게 될 차기 세종시장은 검증된 행정 경험을 갖춘 사람이어야 한다"며, 조상호 예비후보에 대해 "사실상 참모 역할에 주력해왔고 경제부시장으로서의 성과도 미미했다"고 직격했다.

지지자들의 우려와 혼란에 대해서도 김 후보는 "정치적 중립보다 민주당의 승리와 세종의 도약을 위한 선택이 정치인의 숙명"이라며, "어려운 결단인 만큼 비판은 겸허히 수용하고 제가 짊어지고 가야 할 몫"이라고 덧붙였다.

김 후보는 이날 지지 선언문을 통해서도 "저의 낙선이 실패가 아니라, 제가 현장에서 품었던 시민들의 눈물과 소망이 이춘희 예비후보의 행정력을 통해 현실이 되는 거대한 시작이 될 것"이라며, "발로 뛰며 확인했던 그 간절함으로 이춘희 예비후보의 승리를 돕고, 제가 약속한 공약들이 세종의 일상에서 실현되도록 끝까지 책임지겠다"고 강조했다.

10일 이춘희 예비후보는 김수현 예비후보를 ‘상임 공동 선대위원장’으로 위촉한다고 밝혔다.뉴스피치 김이연심 기자

이에 이춘희 후보는 "최근 삭발까지 감행하며 보여주신 결연한 의지와 60일간 현장을 누빈 진심은 정체된 세종을 깨우라는 시민들의 절박한 명령임을 잘 알고 있다"며, "오늘의 결단은 단순한 정치적 연대를 넘어 세종의 '안정적 경륜'에 현장의 생동감을 불어넣는 역사적 결합이 될 것"이라고 화답했다.

이어 김 예비후보를 '상임 공동 선대위원장'으로 위촉하고, 김 후보의 혁신 정책을 전면 수용하여 조치원을 세종의 심장으로 다시 뛰게 할 것과 시민의 일상을 바꾸는 '생활 밀착형 혁신'에 속도를 내겠다고 약속했다.

특히 양측은 이번 선거 현장의 혁신 과제로 '유세차 없는 클린 선거'를 공동 선언하며 정치권의 문법을 바꾸겠다는 승부수를 던졌다. 확성기 소음을 내뿜는 화려한 유세차 대신 시민의 삶 속으로 직접 들어가 목소리를 듣는 '경청 유세'를 선택한 것이다. 이는 울산 김상욱 예비후보에 이은 '전국 2호' 선언이다.

김수현·고준일 두 후보의 구체적인 정책 연대 협약 내용은 세부 공약을 정리하여 오는 13일에 상세히 공개될 예정이다.

한편, 이춘희·조상호 예비후보 간 결선 투표는 권리당원 선거인단 50%와 안심번호 일반 시민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행되며, 14일부터 16일까지 투표 후 최종 승자는 4월 17일 발표된다. 고준일 후보에 이어 김수현 후보의 지지까지 받은 이춘희 캠프는 '검증된 경륜'과 '현장 혁신'의 결합을 완성하며 본선 고지를 향한 행보를 이어가겠단 계획이다. 또 다른 탈락 후보인 홍순식 예비후보의 합류 가능성에도 관심이 쏠린다.

그러나 이같은 분위기가 실질적인 '우위'가 될지 혹은 상대측의 역결집을 부르는 '독배'가 될지는 미지수다. 조상호 예비후보 측 역시 결집 양상을 보이며 치열한 승부를 예고하고 있어, 이번 정책 연대의 진정성이 실제 표심 이동으로 이어지느냐가 최종 승패를 가를 분수령이 될 것으로 보인다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
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