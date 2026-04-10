뉴스피치 김이연심 기자

10일 이춘희 예비후보는 김수현 예비후보를 ‘상임 공동 선대위원장’으로 위촉한다고 밝혔다.이에 이춘희 후보는 "최근 삭발까지 감행하며 보여주신 결연한 의지와 60일간 현장을 누빈 진심은 정체된 세종을 깨우라는 시민들의 절박한 명령임을 잘 알고 있다"며, "오늘의 결단은 단순한 정치적 연대를 넘어 세종의 '안정적 경륜'에 현장의 생동감을 불어넣는 역사적 결합이 될 것"이라고 화답했다.이어 김 예비후보를 '상임 공동 선대위원장'으로 위촉하고, 김 후보의 혁신 정책을 전면 수용하여 조치원을 세종의 심장으로 다시 뛰게 할 것과 시민의 일상을 바꾸는 '생활 밀착형 혁신'에 속도를 내겠다고 약속했다.특히 양측은 이번 선거 현장의 혁신 과제로 '유세차 없는 클린 선거'를 공동 선언하며 정치권의 문법을 바꾸겠다는 승부수를 던졌다. 확성기 소음을 내뿜는 화려한 유세차 대신 시민의 삶 속으로 직접 들어가 목소리를 듣는 '경청 유세'를 선택한 것이다. 이는 울산 김상욱 예비후보에 이은 '전국 2호' 선언이다.김수현·고준일 두 후보의 구체적인 정책 연대 협약 내용은 세부 공약을 정리하여 오는 13일에 상세히 공개될 예정이다.한편, 이춘희·조상호 예비후보 간 결선 투표는 권리당원 선거인단 50%와 안심번호 일반 시민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행되며, 14일부터 16일까지 투표 후 최종 승자는 4월 17일 발표된다. 고준일 후보에 이어 김수현 후보의 지지까지 받은 이춘희 캠프는 '검증된 경륜'과 '현장 혁신'의 결합을 완성하며 본선 고지를 향한 행보를 이어가겠단 계획이다. 또 다른 탈락 후보인 홍순식 예비후보의 합류 가능성에도 관심이 쏠린다.그러나 이같은 분위기가 실질적인 '우위'가 될지 혹은 상대측의 역결집을 부르는 '독배'가 될지는 미지수다. 조상호 예비후보 측 역시 결집 양상을 보이며 치열한 승부를 예고하고 있어, 이번 정책 연대의 진정성이 실제 표심 이동으로 이어지느냐가 최종 승패를 가를 분수령이 될 것으로 보인다.