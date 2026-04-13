연합=OGQ

지역이 스스로 '다른 게임의 규칙'을 만들 수 있어야 한다.지방 정부의 AI 전환을 위한 8개 핵심 입법 과제를 제안한다. 그중에서도 핵심이자 가장 도전적인 것이 여덟 번째, '초광역 AI 자치 특구 및 지방 분권형 AI 거버넌스 특별법'이다. 다른 일곱 개 법안이 지방 정부의 AI 도입을 지원하는 '역량 확충' 법안이라면, 이 법안은 대한민국의 지방분권 구조를 재설계하는 '시스템 전환' 법안이다.법안의 핵심 철학은 간단하다. 지역이 스스로 '다른 게임의 규칙'을 만들 수 있어야 한다는 것이다. 법안은 크게 다섯 가지 핵심 조항으로 구성된다.첫째, 초광역 AI 자치 특구 지정이다. 전국을 3~5개 정도의 초광역권으로 재편하고, 각 권역에 'AI 선도 특구' 지위를 부여한다. 특구는 단순한 행정구역 개편이 아니다. 유럽의 지역혁신정책(Regional Innovation Policy)이 정의하는 '자립경제가 가능한 최소 인구 단위(300만~500만 명)'에 맞춰 설계된 실질적 경제권이다. 스페인 카탈루냐(750만), 싱가포르(563만), 홍콩(734만)이 독자적 경제 정체성을 갖는 것처럼, 한국의 초광역권도 독자적 성장 전략을 가져야 한다.둘째, 차별화 세제 권한의 부여다. 초광역권이 기업·주민을 유치하기 위해 법인세와 주민세를 권역 단위에서 자율적으로 설정할 수 있도록 허용한다. 현재 중국 선전은 홍콩 수준의 낮은 법인세율을 유지하며 국제 기업을 끌어들이고 있다. 미국 각 주(州)도 세율을 달리하며 기업 유치 경쟁을 벌인다. 한국에서도 '어느 지역에 기업을 세우면 세금이 더 유리하다'라는 선택지가 생겨야 한다. 이것이 지방의 자생력을 만드는 가장 강력한 수단이다.셋째, 주력산업과 일자리 정책의 자율화다. 각 초광역권이 자신의 강점과 조건에 맞는 주력산업을 스스로 선택하고, 그에 맞는 AI 기반 산업 지원·인력 양성·일자리 정책을 독립적으로 설계할 수 있어야 한다. 부산이 해양물류와 AI를 결합한 스마트 항만 클러스터를 선택한다면 중앙의 승인 없이 이를 추진할 수 있어야 하고, 대구 경북이 AI 바이오 헬스를 선택한다면 독자적인 규제 샌드박스를 운영할 수 있어야 한다.넷째, 분야별 정책에서 지역별 종합 행정으로의 전환이다. 현재 우리나라 행정 구조는 '영역(Domain)별 칸막이'로 설계되어 있다. 교육부는 교육만, 산업부는 산업만, 보건복지부는 복지만 담당한다. 지역의 현실은 이 칸막이를 따르지 않는다. 청년 유출 문제는 일자리와 주거와 교육이 동시에 얽혀 있고, 고령화 문제는 의료와 돌봄과 재정이 함께 움직여야 한다. 초광역 AI 자치 특구는 이 모든 분야를 하나의 지역 통합 플랫폼 위에서 AI로 연결하고 조율할 수 있는 법적 근거를 갖게 된다.다섯째, 초광역 간 공진화(共進化, Coevolution) 메커니즘이다. 권역 간 시스템 경쟁이 '제로섬 싸움'이 되지 않도록 성과 공유와 협력 제도를 병행한다. 한 권역에서 성공한 AI 정책 실험을 다른 권역이 신속하게 벤치마킹할 수 있는 공식 채널을 만들고, 권역 간 협력 사업에는 인센티브를 부여해야 한다. 중국의 선전 특구 성공 사례가 전국으로 확산하며 중국 경제를 업그레이드한 것 같이, 이런 메커니즘을 한국형으로 재설계하는 것이다.이 법안을 주목해 봐야 할 이유는, 이것이 단순히 지방에 더 많은 권한을 주자는 기존의 지방분권 주장과 다르기 때문이다. 핵심은 시스템 경쟁을 통한 자원의 '자율' 재배분이다. 인구와 기업과 투자가 중앙의 명령이 아닌, 각 지역의 매력과 성과에 따라 자연스럽게 이동하는 구조를 만드는 것이다. 이것이 가능해지면 지역 격차 해소는 억지로 만들어낸 결과가 아니라, 새로운 방식에 따른 자연스러운 결과로 뒤따라올 것이다.