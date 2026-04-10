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더불어민주당 정청래 대표가 10일 전남 담양농협 본점에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.4.10정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 경선 후보자들에게 이 대통령의 취임 전 사진·영상 사용을 금지한 것과 관련해 논란이 일자 공개 사과하며 수습에 나섰다.정 대표는 10일 전남 담양에서 열린 현장 최고위원회의에서 해당 논란과 관련해 "이 부분은 당에서 한 것이지 청와대와는 협의를 했거나 관련성이 전혀 없다"라며 "이건 당내 문제이고 당대표로서 대통령께 결과적으로 누를 끼쳐 드린 점에 사과드린다"라고 밝혔다. 그러면서 "다시는 이런 일이 재발하지 않도록 지휘·감독·관리를 철저하게 하겠다"라고 했다.정 대표는 "얼마 전 후보들에게 대통령 영상이나 사진 관련한 공문을 내렸는데 이게 많은 혼란을 가져왔다. 원래는 대통령께 누를 끼치지 않으려고 보냈는데 오히려 반대로 대통령께 누를 끼친 부분이 많이 있다"라며 "공문서 내용이 적절치 않고 과도한 측면이 있어 재빨리 2차 공문을 내보냈지만 여기에 대해 혼란이 좀 있었던 것도 사실"이라고 말했다.그러면서 "이 대통령이 대통령 이전에 했던 영상이나 축전을 마치 대통령 취임 이후에 한 것처럼 오인될 수 있도록 하는 행위를 근절하자는 차원이었지, 대통령 사진을 못 쓰게 하는 건 아니었다"라며 "오인될 수 있도록 한 몇 사례가 있어서 그런 공문이 나갔는데 예상과 달리 혼란이 있었던 것 같다"라고 해명했다.조승래 민주당 사무총장은 지난 4일 당내 경선 후보자들에게 '이 대통령 취임 전 사진 및 영상의 홍보 활용 금지' 공문을 보냈다. 이에 당내 반발이 나오자 조 사무총장은 "과거에 촬영한 사진이나 동영상을 현재 시점인 것처럼 이용하는 등의 행위"를 금지하는 것이라고 재공지했다.이후 한 언론 보도에서 "이 대통령이 대통령 신분으로서 선거에 개입하는 듯한 모습이 유포되는 건 안 된다는 뜻을 청와대가 먼저 당에 전달했다"라는 청와대 고위 관계자 발언이 인용됐다. 그러자 이 대통령은 해당 보도에서 인용된 고위 관계자를 찾아내 문책하고 정정 보도 요청을 지시한 것으로 알려졌다.한편 정 대표는 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 민주당이 전 지역에 후보를 내겠다는 원칙도 발표했다. 민주당 귀책 사유로 치러지는 군산·평택에 후보를 내지 말라는 조국혁신당의 '무공천 요구'에 사실상 선을 그은 셈이다.정 대표는 "지방선거 공천이 마무리돼 가면서 국회의원 재보궐선거에 관심이 높아지고 있다. 재보궐선거 원칙을 말씀드리겠다"라며 "재보궐선거는 전략공천을 원칙으로 하겠다. 요즘 이러쿵저러쿵 설왕설래가 많은데 재보궐선거 민주당 후보는 전 지역에서 다 출마하고 전 지역을 다 공천하겠다. 한 곳도 빼지 않고 전 지역을 공천하는 걸 원칙으로 하겠다"라고 밝혔다.