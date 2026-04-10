용인시

용인 반도체 클러스터 조감도정치권에서는 이번 용인시장 선거의 핵심 변수를 "반도체와 교통"으로 꼽는다. 용인은 삼성전자 중심의 대규모 반도체 클러스터 조성이 추진되며 '대한민국 반도체 중심 도시'로 부상하고 있기 때문이다. 이 사업은 단순한 산업 유치를 넘어, 일자리·인구 유입·도시 구조 변화까지 연결되는 초대형 개발 축으로 평가된다.이상일 시장은 현직 프리미엄을 바탕으로 "속도와 실행력"을 강조하며 클러스터 조성의 연속성과 행정 지원을 강점으로 내세우고 있다. 실제로 인허가, 기반시설 구축, 기업 협력 등 행정 추진 경험이 이미 축적돼 있다는 점에서 안정적 리더십을 강조하는 전략이다.반면 민주당 후보들은 현 정부와의 관계를 강조하며 "속도보다 구조와 확장성"에 방점을 찍는 모습이다. 단순한 산업단지 조성을 넘어 지역경제와 중소기업, 청년 일자리까지 연결되는 생태계 구축 필요성을 강조하며 차별화를 시도하고 있다.반도체 클러스터는 누가 반대할 수 없는 의제이기에 결국 차이는 '누가 더 잘 만들 수 있느냐'의 문제로 가게 될 것으로 보인다.교통 문제 역시 이번 선거의 핵심 축이다. 용인은 수도권 남부 대표 '출퇴근 혼잡 지역'으로, 철도·도로 확충과 광역교통망 개선 요구가 꾸준히 제기돼 왔다.이상일 시장은 GTX, 광역철도, 도로망 확충 등 기존 계획의 실행력을 강조하며 "이미 추진 중인 사업의 가시화"를 전면에 내세우고 있다. 특히 수도권 접근성 개선과 직결된 교통 인프라는 현직 시장에게 유리한 의제로 평가된다.민주당 후보들은 중앙정부의 든든한 지원을 확신하며 보다 체감형 교통 개선에 초점을 맞추는 분위기다. 출퇴근 시간 단축, 생활권 이동 개선, 대중교통 접근성 확대 등 시민 체감도를 높이는 정책을 강조하며 차별화를 시도하고 있다.현재 용인은 산업보다 교통이 더 직접적인 표심 변수로 출퇴근 문제가 해결되느냐가 실제 투표 선택에 큰 영향을 줄 것이라는 분석이 우세하다.현재 선거 구도는 이상일 1강 체제 속 민주당 다자 경쟁으로 요약된다. 하지만 정치권에서는 "이 구도가 고정된 것은 아니다"라는 분석도 적지 않다.민주당이 경선 이후 빠르게 단일 후보 중심으로 결집할 경우, 반도체·교통 등 핵심 이슈를 앞세워 추격이 가능하다는 전망이다. 반대로 내부 경쟁이 길어질 경우, 현 구도가 그대로 유지될 가능성도 존재한다.결국 이번 용인시장 선거는 단순한 지지율 경쟁을 넘어 "누가 반도체 시대를 설계할 것인가", "누가 출퇴근 문제를 해결할 것인가"와 같은 질문에 대한 답을 놓고 벌어지는 싸움으로 압축된다.정치권 관계자는 "이번 선거는 인물보다 정책, 구도보다 실행력 경쟁이 될 가능성이 크다"며 "단수 공천으로 앞선 후보와 경선 이후 결집하는 후보 간 대결이 핵심 구도인 상태에서 누가 더 빠르게 비전을 현실로 보여주느냐가 승패를 가를 것"이라고 전망했다.