이진민

지난 9일 당산역 6번 출구 인근에 내건 국민의힘 현수막.국민의힘이 이런 현수막을 내건 근거는 코로나19 유행 당시 백신에 이물질이 있다는 신고가 1285건 들어왔지만 질병관리청이 이 사실을 식약처에 통보하지 않았고, 이물질 발견 백신과 제조번호가 동일한 다른 백신들에 대한 접종 보류 조치가 신속하게 이뤄지지 않았다는 감사원 감사 결과다. 이를 토대로 국민의힘은 "민주당 정부가 국민들에게 곰팡이 백신을 접종했다"라며 이재명 정부를 겨냥해 진상규명을 요구하는 내용의 현수막을 일제히 내걸었다.장동혁 국민의힘 대표도 지난달 26일 국회 본청 앞 계단에서 열린 규탄대회에서 "민주당 정권이 팔에 곰팡이 백신을 꽂았다"라며 "그런데도 민주당의 그 누구 한 명도 사과조차 하지 않고 있다"라고 목소리를 높인 바 있다. 또 국민의힘은 코로나19 이물질 백신 진상규명을 위해 국정조사를 해야 한다는 요구를 내놨다.하지만 '곰팡이 코로나 백신'이라는 자극적인 표현에선 음모론적 시각이 다분히 읽히는데다, 국민의힘 내에서 끊어내지 못하고 있는 부정선거론까지 겹치면서 당의 퇴행적 이미지를 강화하고 있다는 지적이 나온다.당산역 6번 출구 앞에서 만난 70대 여성 A씨는 국민의힘 현수막을 보고 탄식했다. A씨는 "국민들을 사실상 선동하는 것 아니냐. 선거는 정직하게 임해야 한다"라고 목소리를 냈다. 영등포구에서 23년간 거주했다는 그는 "국민의힘이 지방선거에서 정직한 이야기를 하고 또 정직하게 싸웠으면 좋겠다"라고 강조했다.20대 여성 B씨 역시 "신뢰할 수 있는 주장이라 생각하지 않는다"라며 "관련 조사나 연구가 이뤄지지 않은 상황에서 '코로나 백신=곰팡이 백신'이라고 단정할 수는 없다"라고 말했다. 그는 "현시점에서는 당이 앞으로 어떤 방향으로 나아갈 것인지, 어떻게 행동할 것인지를 고민해 이를 선거 메시지로 내야 하지 않겠냐"라고 아쉬움을 드러냈다.오목교역 인근에서 만난 70대 남성 C씨는 "코로나 백신 자체를 믿지 않겠다는 말이 아니냐"라며 "이런 현수막을 내거는 것은 옳지 않다고 생각한다"라며 반감을 표했다.교대역 앞에서 만난 40대 여성 D씨는 "가짜 뉴스 같은 현수막"이라며 "검증되지 않는 내용을 현수막으로 내거는 것은 부적절하다"라고 평했다. 그는 "국민의힘이 네거티브 전략을 선택하지 않았으면 한다"라며 "그래도 제1야당인데 이런 방향 대신 자기 당만의 공약과 메시지를 고민해 국민들의 지지를 받았으면 한다"라고 지적했다.반면 국민의힘 현수막의 취지에 공감하는 이들도 일부 만날 수 있었다. 당산역 앞에서 만난 60대 남성 G씨는 "의견이 분분한 사안에 대해 당의 의견을 내보인 것 아니냐"라며 "충분히 수용할 수 있는 문제 제기"라고 했다. 오목교역 인근에서 만난 50대 여성 H씨도 "코로나19 당시 국민들한테 모두 백신을 맞으라고 해놓고 지금 와서 문제가 드러난 것"이라며 "반드시 조사해야 한다"라고 의견을 밝혔다.