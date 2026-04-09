강병덕 캠프

더불어민주당 강병덕 하남시장 예비후보를 둘러싼 정치권 지지 움직임이 이어지고 있다.더불어민주당 강병덕 하남시장 예비후보를 둘러싼 정치권 지지 움직임이 이어지면서, 하남시장 선거 구도에 변화 조짐이 나타나고 있다. 중앙 정치권 인사와 경기도, 지역 시·도의원 출마자들이 잇따라 지지 의사를 밝히며 '결집 흐름'이 형성되는 모습이다.8일과 9일 하남에서는 강 예비후보와 관련된 정치 일정이 연이어 진행됐다.8일 오후에는 강 예비후보 후원회장을 맡고 있는 송영길 전 더불어민주당 대표가 선거사무소를 방문했다. 송 전 대표는 이 자리에서 "김대중 정부 때부터 노무현, 문재인, 이재명 대통령까지 30년간 민주당을 지킨 정치인이 정말 흔하지 않다"며 "강 예비후보가 그 뚝심과 성실함으로 하남 발전도 성공적으로 이끌어 갈 것"이라고 하남 당원동지들의 지지를 호소했다.같은 날 저녁에는 하남 지역 더불어민주당 현역 시의원과 시·도의원 출마자들이 공동 지지 선언을 발표했다. 이들은 "하남은 장기 현안들이 복잡하게 얽혀 있는 도시로 강 예비후보는 오랜 시간 하남을 지키며 지역 현안을 누구보다 깊이 이해하고 있는 후보"라며 "시정을 제대로 이끌고 시민 피해를 줄이기 위해서라도 하남을 잘 아는 후보가 반드시 필요하다"고 강조했다.이튿날인 9일에는 더불어민주당 경기도지사 후보로 확정된 추미애 국회의원이 강 예비후보 선거사무소를 방문했다. 추 후보는 "당을 위해 선당후사를 실천했던 강병덕은 제게도 마음의 빚이 있는 동지로 경기도와 하남이 함께 도약하기 위해 꼭 필요한 후보"라고 말했다.강병덕 예비후보는 "송영길 대표님과 추미애 경기도지사 후보님, 그리고 지역의 시․도의원 출마자들의 마음을 감사하게 받아들인다"며 "하남시 출마 후보님들과 더불어 경기도와 하남의 확실한 승리를 만들겠다"고 밝혔다.앞서 지난달에는 같은 당 손영채·이교범·김상호 전 하남시장이 성명을 통해 강 예비후보 지지 의사를 밝힌 바 있다.