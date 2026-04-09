김석구 캠프

김석구 광주시장 예비후보가 9일 이한주 대통령 정책특별보좌관(이하 정책특보)을 만나 광주시 중첩규제 해제와 도시 인프라 확충에 관한 정책 건의서를 전달했다.김석구 광주시장 예비후보가 9일 이한주 대통령 정책특별보좌관(이하 정책특보)을 만나 광주시 중첩규제 해제와 도시 인프라 확충에 관한 정책 건의서를 전달했다.김 예비후보는 이한주 대통령 정책특보와 광주가 느끼는 불평등과 광주 시민들의 불편에 대해 심도 깊은 토의를 나눴다고 밝혔다.건의서에는 상수원보호구역, 개발제한구역, 자연보전권역 등 광주 면적의 90% 이상을 차지하는 개발 제한과 관련해 규제 합리화와 특례 적용을 요청하는 내용과 광주의 각종 현안 해결을 위한 정책들이 담겼다.정책건의서를 전달한 김석구 예비후보는 "평소 광주의 현실에 대해 수많은 시민들이 그동안 시장들은 무엇을 했는지 되묻고 있다"며 "지금 광주에는 말이 아닌 중앙과 광역을 움직일 줄 아는 '진짜 실력'이 필요하다"고 강조했다.이한주 대통령 정책특보는 민선7기 이재명 경기도지사 시절 경기연구원 원장과 이재명 더불어민주당 대표 시절 민주연구원 원장을 지냈고, 이재명 대통령이 21대 대선에서 당선된 이후 대통령 직속 국정기획위원회 위원장을 맡았다.현재 경제․인문사회연구회 이사장과 대통령 정책특보를 맡으며 이재명 대통령의 정치적 멘토로 알려져 있다.