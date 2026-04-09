이춘희 예비후보 캠프 제공

좌로부터 고준일, 이춘희, 김수현 예비후보. 이들은 9일 노무현 전 대통령 상징 조형물이 있는 ‘바람의 언덕’과 고 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배하고 조치원 전통시장을 찾는 등 공동 행보를 이어갔다.이날 고 후보의 핵심 공약인 '세종-공주-오송 통합'이 양측 정책 연대 과정에서 얼마나 구체화될지도 눈길을 끌었다. 이에 대해 이춘희 예비후보는 "충청권 전체를 하나의 도시권으로 확대하는 방향에는 공감한다"면서도 "정부 정책과 연계하고 인접 지자체와 협의를 거쳐야 할 사안"이라고 밝혔다. 특히 "세종 단일 도시만으로는 수도권에 대응하기 어렵다"며 충청권 광역도시권 확대 필요성을 언급했다.이날 두 후보는 기자회견에 앞서 김수현 예비후보와 함께 노무현 전 대통령 상징 조형물이 있는 '바람의 언덕'과 고 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배하고 조치원 전통시장을 찾는 등 공동 행보를 이어간 것으로 알려졌다. 이 후보는 "김수현 후보 역시 함께하기로 뜻을 모았다"며 "지지자들에게 설명 과정을 거친 뒤 추가 공동 발표가 있을 것"이라고 밝혔다. 이어 "다른 후보들도 함께할 수 있다면 모두 힘을 합치는 것이 바람직하다"며 남은 홍순식 예비후보와의 추가 연대 가능성도 열어뒀다.한편, 황운하 의원(조국혁신당)이 제안한 범진보 진영 단일화와 관련해 이 후보는 "기본적으로 필요성에 공감한다"면서도 "정당 간 협의가 필요한 사안"이라고 밝혔다. 이어 "결선 이후 판단하는 것이 적절하다"며 사실상 경선 이후로 판단을 유보하는 입장을 분명히 했다.더불어민주당 세종시장 후보 선출을 위한 최종 결선은 4월 14일부터 16일까지 사흘간 진행된다. 이번 결선에서는 이춘희 후보와 조상호 후보 간 양자 대결로 최종 후보가 결정될 예정이다.