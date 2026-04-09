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26.04.09 16:48최종 업데이트 26.04.09 18:02
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더불어민주당 세종시장 최종 경선을 앞두고, 본 경선에서 탈락한 고준일 예비후보가 이춘희 예비후보 지지를 공식 선언하며 ‘원팀’ 구성이 본격화됐다.뉴스피치 김이연심 기자
9일 더불어민주당 세종시장 최종 경선을 앞두고 고준일 예비후보가 이춘희 예비후보 지지를 공식 선언했다.뉴스피치 김이연심 기자

더불어민주당 세종시장 최종 경선을 앞두고, 본 경선에서 탈락한 고준일 예비후보가 이춘희 예비후보 지지를 공식 선언하며 '원팀' 구성이 본격화됐다. 여기에 김수현 예비후보의 합류 가능성까지 거론되고 있다.

고준일 예비후보는 9일 이춘희 예비후보와 함께 합동 기자회견을 열고 '새로운 세종을 위한 연대 지지 선언'을 발표했다. 이 자리에서 고 후보는 "개인적 아쉬움을 뒤로 하고 더 큰 대의를 위해 결단했다"며 "세종시를 명실상부한 행정수도로 완성하라는 시민의 엄중한 명령을 실현하기 위해 이춘희 후보와 함께하겠다"고 밝혔다.

이어 "이춘희 후보의 풍부한 경험과 안정감에 젊은 열정과 거침없는 추진력을 더해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"며 "오늘부터 가장 든든한 파트너이자 현장을 누비는 선봉장이 되겠다"고 강조했다.

이에 이춘희 예비후보는 "단순한 정치적 연대를 넘어 위기에 빠진 세종시를 깨워 대한민국의 행정수도로 완성해야 한다는 절박한 마음이 담긴 결단"이라며 "무거운 책임감으로 받아들인다"고 화답했다. 이어 ▲행정수도 완성 ▲읍면지역까지 포함한 균형발전 ▲민생 최우선 시정 등 '세종 혁신 3대 과제'를 약속했다.

특히 이 후보는 이날 고준일 후보의 제안을 수용해 '세종 승리의 전국 확장 전략'을 함께 제시했다. 그는 "세종의 승리가 대구의 승리로, 나아가 민주당의 전국적 승리로 이어지는 흐름을 만들겠다"며, 대구시장 선거에 나선 김부겸 후보 지지 릴레이의 포문을 열었다. 이어 "세종은 행정수도 완성을, 대구는 지역주의의 벽을 허무는 변화를 통해 고 노무현 대통령이 꿈꿨던 균형발전의 축이 연결될 것"이라고 강조했다.

이날 이춘희 예비후보가 기자들의 질의에 답변하고 있다.뉴스피치 김이연심 기자
좌로부터 고준일, 이춘희, 김수현 예비후보. 이들은 9일 노무현 전 대통령 상징 조형물이 있는 ‘바람의 언덕’과 고 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배하고 조치원 전통시장을 찾는 등 공동 행보를 이어갔다.이춘희 예비후보 캠프 제공

이날 고 후보의 핵심 공약인 '세종-공주-오송 통합'이 양측 정책 연대 과정에서 얼마나 구체화될지도 눈길을 끌었다. 이에 대해 이춘희 예비후보는 "충청권 전체를 하나의 도시권으로 확대하는 방향에는 공감한다"면서도 "정부 정책과 연계하고 인접 지자체와 협의를 거쳐야 할 사안"이라고 밝혔다. 특히 "세종 단일 도시만으로는 수도권에 대응하기 어렵다"며 충청권 광역도시권 확대 필요성을 언급했다.

이날 두 후보는 기자회견에 앞서 김수현 예비후보와 함께 노무현 전 대통령 상징 조형물이 있는 '바람의 언덕'과 고 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배하고 조치원 전통시장을 찾는 등 공동 행보를 이어간 것으로 알려졌다. 이 후보는 "김수현 후보 역시 함께하기로 뜻을 모았다"며 "지지자들에게 설명 과정을 거친 뒤 추가 공동 발표가 있을 것"이라고 밝혔다. 이어 "다른 후보들도 함께할 수 있다면 모두 힘을 합치는 것이 바람직하다"며 남은 홍순식 예비후보와의 추가 연대 가능성도 열어뒀다.

한편, 황운하 의원(조국혁신당)이 제안한 범진보 진영 단일화와 관련해 이 후보는 "기본적으로 필요성에 공감한다"면서도 "정당 간 협의가 필요한 사안"이라고 밝혔다. 이어 "결선 이후 판단하는 것이 적절하다"며 사실상 경선 이후로 판단을 유보하는 입장을 분명히 했다.

더불어민주당 세종시장 후보 선출을 위한 최종 결선은 4월 14일부터 16일까지 사흘간 진행된다. 이번 결선에서는 이춘희 후보와 조상호 후보 간 양자 대결로 최종 후보가 결정될 예정이다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
#세종시 #민주당 #이춘희 #고준일 #뉴스피치

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