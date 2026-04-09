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9일 더불어민주당 세종시장 최종 경선을 앞두고 고준일 예비후보가 이춘희 예비후보 지지를 공식 선언했다.뉴스피치 김이연심 기자
더불어민주당 세종시장 최종 경선을 앞두고, 본 경선에서 탈락한 고준일 예비후보가 이춘희 예비후보 지지를 공식 선언하며 '원팀' 구성이 본격화됐다. 여기에 김수현 예비후보의 합류 가능성까지 거론되고 있다.
고준일 예비후보는 9일 이춘희 예비후보와 함께 합동 기자회견을 열고 '새로운 세종을 위한 연대 지지 선언'을 발표했다. 이 자리에서 고 후보는 "개인적 아쉬움을 뒤로 하고 더 큰 대의를 위해 결단했다"며 "세종시를 명실상부한 행정수도로 완성하라는 시민의 엄중한 명령을 실현하기 위해 이춘희 후보와 함께하겠다"고 밝혔다.
이어 "이춘희 후보의 풍부한 경험과 안정감에 젊은 열정과 거침없는 추진력을 더해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"며 "오늘부터 가장 든든한 파트너이자 현장을 누비는 선봉장이 되겠다"고 강조했다.
이에 이춘희 예비후보는 "단순한 정치적 연대를 넘어 위기에 빠진 세종시를 깨워 대한민국의 행정수도로 완성해야 한다는 절박한 마음이 담긴 결단"이라며 "무거운 책임감으로 받아들인다"고 화답했다. 이어 ▲행정수도 완성 ▲읍면지역까지 포함한 균형발전 ▲민생 최우선 시정 등 '세종 혁신 3대 과제'를 약속했다.
특히 이 후보는 이날 고준일 후보의 제안을 수용해 '세종 승리의 전국 확장 전략'을 함께 제시했다. 그는 "세종의 승리가 대구의 승리로, 나아가 민주당의 전국적 승리로 이어지는 흐름을 만들겠다"며, 대구시장 선거에 나선 김부겸 후보 지지 릴레이의 포문을 열었다. 이어 "세종은 행정수도 완성을, 대구는 지역주의의 벽을 허무는 변화를 통해 고 노무현 대통령이 꿈꿨던 균형발전의 축이 연결될 것"이라고 강조했다.