장철민

장철민 더불어민주당 대전시장 경선 후보.더불어민주당 대전시장 후보 선출을 위한 경선 결선에 진출해 허태정 후보와 경쟁을 펼치고 있는 장철민 후보가 시민과 당원이 주도하는 시정 운영을 핵심으로 한 '참여민주주의 4대 비전'을 발표했다.장 후보는 9일 공약 발표 보도자료를 통해 "윤석열 탄핵과 대선 승리를 통해 시민들이 만들어낸 변화의 힘이 확인됐지만, 지방정부는 여전히 퇴행하고 있다"며 "이번 지방선거는 내란 세력의 완전한 척결이자 밑에서부터 완성되는 민주주의를 실현하는 과정"이라고 규정했다.특히 장 후보는 이장우 대전시장을 향해 "계엄 방기와 탄핵 옹호에 대해 반성조차 없는 '리틀 윤석열'"이라며 "대전의 풀뿌리 민주주의를 후퇴시킨 책임을 반드시 물어야 한다"고 비판했다. 이어 "단순한 승리가 아니라 15% 득표 이하로 묶어 정치적 책임을 분명히 하겠다"고 강조했다.장 후보가 제시한 참여민주주의 4대 비전은 ▲시정 전면 공개 ▲주민자치 강화 ▲당원 참여 확대 ▲AI 기반 행정혁신이다.우선 시정회의를 생중계하고, 법이 허용하는 모든 행정자료를 데이터 형태로 개방해 시민의 알 권리를 보장하겠다고 밝혔다. 이는 시민이 직접 행정을 감시하고 참여할 수 있는 기반을 마련하겠다는 취지다.또한 약 176억 원 규모의 주민세를 전액 마을로 환원하고, 주민총회에서 결정된 사업의 예산 반영을 의무화하는 등 실질적인 주민자치 권한을 확대하겠다는 계획이다. 취임 즉시 마을 자치정부 조례 제정 TF도 가동하겠다고 밝혔다.당원 참여 확대 방안으로는 권리당원 1%인 약 400명이 요청할 경우 48시간 내 시장이 직접 답변하는 제도를 도입하고, 6개월 단위 지역 순회 타운홀을 개최해 당원과의 소통을 제도화하겠다는 구상이다. 당원 인재풀을 시 위원회에 적극 반영하는 방안도 포함됐다.아울러 AI 기반 맞춤형 행정 플랫폼을 구축해 시민 편의를 높이고, 이를 대전의 새로운 미래 산업으로 발전시키겠다는 계획도 제시했다.장 후보는 "대전의 변화는 시민과 당원의 참여에서 시작된다"며 "권력을 시민에게 돌려주는 가장 민주적인 도시 대전을 만들겠다"고 강조했다.