허태정

허태정 대전시장 예비후보.더불어민주당 대전시장 후보 경선 본선에 진출해 장철민 후보와 경쟁을 벌이고 있는 허태정 후보가 '행정혁신' 정책공약을 발표하며 행정 시스템 전면 개편 구상을 발표했다.허 후보는 9일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 ▲원스톱 민원 해결 시스템 ▲시장 직속 3대 비상대책팀 운영 ▲당정협의체 상설화 등 3대 정책을 핵심 공약으로 제시했다.허 후보는 "시민 불편의 상당 부분이 행정 시스템 부재에서 비롯된다"며 "생활민원부터 구조적으로 해결하는 행정 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.먼저 '원스톱 민원해결 시스템'은 기존 단순 연결 중심 콜센터를 '즉시 해결형 시스템'으로 전환하는 것이 핵심이다. 시·구 관할 민원을 콜센터에서 직접 현장 출동까지 연결하고, 경찰·소방과 연계해 민원이 여러 부서를 떠도는 문제를 차단하겠다는 구상이다. 또한 복합민원 조정관 배치와 AI 민원 분석 시스템 도입을 통해 반복 민원에 대한 선제 대응도 추진한다.'시장 직속 3대 비상대책팀'도 가동된다. 물가관리 대책팀은 생활물가를 상시 점검하고, 재난안전 대책팀은 AI 기반 대응체계와 연계해 재난 예방과 초동 대응을 맡는다. 행정혁신 대책팀은 시민 제안을 반영해 민원 해결과 결과 공개까지 책임지는 구조다.이와 함께 '당정협의체 상설화'를 통해 혁신도시 완성, 대전교도소 이전, 시립의료원 건립, 국가산단 조성 등 주요 현안을 신속히 추진하겠다는 계획도 밝혔다.허 후보는 "원스톱 민원 시스템에서 수집된 시민 목소리를 비상대책팀이 해결하고, 당정협의체가 제도와 예산으로 뒷받침하는 구조"라며 "행정 경험에서 나온 실천 가능한 공약"이라고 강조했다.이어 "고유가와 민생 위기 상황에서는 경험 있는 행정가가 필요하다"며 "행정이 바뀌면 시민의 삶도 바뀐다"고 강조했다.