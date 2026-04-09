조원휘

조원휘 대전시의회 의장을 비롯한 국민의힘 소속 유성지역 시·구의원 및 지방선거 출마 예비후보들은 9일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열고 '신계룡-북천안 송전선로 건설사업'의 전면 재검토와 즉각 중단을 촉구했다.조원휘 대전광역시의회 의장이 한국전력공사가 추진 중인 '신계룡-북천안 송전선로 건설사업'의 전면 재검토와 즉각 중단을 촉구하고 나섰다.조 의장은 9일 오전 대전시의회 로비에서 기자회견을 열고 "이 사업은 대전 서구와 유성구를 관통하며 시민 생존권을 위협하고 지역의 미래를 훼손하는 수도권 편향적 행정의 결과물"이라며 강하게 비판했다.해당 사업은 충남 계룡에서 북천안까지 약 62㎞ 구간에 345kV 초고압 송전선로를 건설하는 것으로, 대전 서구 기성동·관저2동과 유성구 노은1·2·3동, 학하동, 진잠동 등 7개 동을 경과하는 것으로 알려졌다. 준공 목표 시점은 2031년 12월이다.조 의장은 "한전은 충청권 전력계통망 보강을 명분으로 내세우고 있지만, 실질적으로는 용인 국가반도체산업단지 등 수도권 첨단산업에 전력을 공급하기 위한 것"이라며 "수도권은 전력을 소비하고 지방은 생산·통과만 하는 구조로, 결국 지방을 '에너지 식민지'로 만드는 사업"이라고 주장했다.이어 주민 안전 문제도 제기했다. 그는 "초고압 송전선로에서 발생하는 전자파와 자기장은 장기간 노출 시 건강 위협이 될 수 있고, 철탑 설치로 인한 산림 훼손과 경관 파괴도 불가피하다"며 "특히 국립대전현충원 상공을 통과할 가능성까지 제기되는 것은 국가 품격을 훼손하는 일"이라고 지적했다.절차적 문제와 관련해서도 조 의장은 "입지선정위원회 구성 과정에서 '주민대표 3분의 2 이상' 원칙이 지켜지지 않았고, 대전지역 주민대표는 111명 중 21명에 불과했다"며 "권익위와 법원이 잇따라 절차 문제를 지적했음에도 한전은 사업을 강행하고 있다"고 비판했다.