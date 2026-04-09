배동민

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 예비후보.민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보가 9일 광주군공항 이전을 계기로 전남 무안을 공항과 산업, 에너지, 사람이 함께 모이는 미래도시로 전환하는'무안 대전환 구상'을 제시했다.민 후보는 이날 정책자료를 내고 "군공항 이전은 단순한 시설 이전이 아니라 대한민국 산업과 국토 구조를 바꾸는 국가 프로젝트"라며 "보상이 아니라 무안의 미래로 보답하겠다"고 밝혔다.현재 무안국제공항이 연간 520만 명 수용 능력을 갖추고 있는데도, 실제 이용객은 약 60만 명 수준에 머물고, 가동률은 12%에 불과하다고 지적했다.또 2023년 약 253억원의 영업적자를 기록한 상황을 지적하며 "공항의 문제가 아니라 사람과 산업이 연결되지 못한 구조적 문제"라고 진단했다.이를 바탕으로 무안공항을 대한민국 제2 관문공항으로 육성하는 전략을 제시했다.광주 민간공항을 완전히 통합, 국제선 중심 공항으로 전환해 미주·유럽 장거리 노선을 확대하고 KTX 직결을 통해 전국 2시간 생활권을 구축하겠다는 구상이다. 중장기적으로는 연간 1000만 명 규모 공항으로 성장시키겠다는 목표다.산업 전략으로는 공항과 에너지, 첨단산업이 결합한 공항 경제권 구축을 제시했다. RE100 국가산업단지를 조성하고 항공정비(MRO)와 항공부품 산업을 집적하는 한편, 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 산업을 유치해 글로벌 기업이 몰리는 산업 생태계를 만들겠다는 계획이다.에너지 분야에서는 '에너지 기본소득' 도입을 핵심 정책으로 내세웠다. 공공주도 재생에너지 확대를 통해 발전 수익을 군민에게 환원하고, 전기를 생산하는 도시를 넘어 전기로 소득을 창출하는 구조로 전환하겠다고 밝혔다.AI와 데이터 기반으로 농업을 재설계하고, 농기계·센서·로봇 등 농업 소부장 산업을 육성해 가공·유통·수출까지 연결되는 K-푸드 플러스 산업 생태계를 구축하겠다는 계획이다.또 생태관광과 해양산업을 결합해 연간 수백만 명이 찾는 생태경제 도시로 발전시키고, 군공항 이전 터에는 공항·산업·주거·교육이 결합한 '에어로시티'를 조성해 20만 자족형 도시로 발전시키겠다고 강조했다.코워킹·코리빙 인프라 구축과 원스톱 창업 지원체계 마련, 동남아 창업자 유치 등을 통해 무안을 글로벌 원격근무와 창업 거점으로 육성하겠다는 목표도 제시했다.민 후보는 "공항을 살리기 위해 사람을 부르는 것이 아니라 사람이 몰려와 공항이 살아나는 구조를 만들겠다"며 "무안을 공항도시에서 산업수도로, 에너지 생산지에서 소득도시로, 농업지역에서 미래 산업도시로 완벽히 전환하겠다"고 말했다.민 후보는 또한 이날 경로당을 마을 돌봄의 핵심 거점으로 육성하는 노인복지 정책도 제시했다.기존의 여가 중심 경로당을 건강, 돌봄, 관계가 결합한 '마을 돌봄 플랫폼'으로 전환하고, 국가 책임 돌봄을 강화하겠다고 밝혔다.핵심 정책으로는 ▲읍면동 통합돌봄센터 설치 ▲전문 인력 상시 배치 ▲농어촌 맞춤형 돌봄 서비스 확대 ▲고독사 예방 선제 대응 시스템 구축 등을 제시했다.