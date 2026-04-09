김남권

더불어민주당 강원도당 로고더불어민주당 강원특별자치도당 선거관리위원회가 9일 '6.3 지방선거 강원지역 기초단체장 경선 결과'를 발표했다. 도내 11개 지역 단체장은 본선 진출이 확정됐으며, 4개 지역은 결선 투표를 통해 최종 후보를 가리게 됐다.9일 강원도당 선관위 발표에 따르면 본선 진출이 확정된 단체장 후보는 총 11명이다. 지역별로는 ▲원주시 구자열 ▲강릉시 김중남 ▲동해시 이정학 ▲속초시 김철수 ▲인제군 최상기 ▲정선군 최승준 ▲고성군 함명준 ▲양양군 김정중 ▲영월군 박선규 ▲화천군 김세훈 ▲양구군 김철이다.결선 투표를 치러야 하는 대상 지역은 춘천시, 홍천군, 평창군, 철원군 등 4곳이다. ▲춘천시 육동한·이제수 ▲홍천군 박승영·이규설 ▲평창군 장문혁·한왕기 ▲철원군 구인호·한금석 후보가 최종 본선 진출을 놓고 다시 한번 맞붙는다.한편, 도당 선거관리위원회는 당헌 제102조에 의거해 이번 경선 결과에 이의가 있는 후보자는 홈페이지 등 공표 후 48시간 이내에 중앙당 재심위원회에 재심을 신청할 수 있다고 공지했다.