김정업 기자

전남 강진군수 선거에 출마한 강진원 전 강진 군수가 더불어민주당을 탈당하고 무소속으로 본선에 나서겠다고 선언했다.강 전 군수는 9일 강진읍 오감통 시장에서 기자회견을 열고 "정당의 틀을 잠시 벗어나 오직 군민만을 바라보며 당당히 나아가겠다"라며 "민주당을 떠나 무소속으로 출마하기로 결심했다"라고 밝혔다. 이날 그는 기존의 파란색 민주당 선거복 대신 연한 청록색 점퍼와 운동화 차림으로 등장했다.강 전 군수는 민주당 경선 과정에 강하게 문제를 제기했다. 그는 "여론조사에서 과반의 지지를 받은 후보를 경선에서 배제한 것은 상식 밖의 결정"이라며 "법원의 가처분 인용 판단마저 수용하지 않은 것은 지역 민심을 거스른 행위"라고 주장했다.그러면서 "경선이라는 간접적인 방식이 아닌 군민이 직접 선택하는 길을 택했다"라며 "무소속 출마는 군민의 평가를 정면으로 받겠다는 의미"라고 강조했다. 이어 "당선 이후에는 군민의 뜻에 따라 복당하겠다"라고 덧붙였다.정책도 함께 제시했다. 강 전 군수는 재임 시절 성과로 반값 여행 정책, 농업인 공익수당 도입, 전국 최고 수준의 육아수당 지급 등을 언급하며 "이미 검증된 정책 추진 능력을 바탕으로 지역 발전을 이어가겠다"라고 밝혔다.특히 그는 대규모 AI 데이터센터 유치를 통한 '에너지 기본소득 사회' 구상을 핵심 공약으로 내세웠다. 성전면 일대에 300MW 규모 데이터센터가 들어서면 연간 400억~500억 원의 세수를 확보할 수 있고, 이를 통해 가구당 최소 연 240만 원의 기본소득 지급이 가능하다는 설명이다.이와 함께 오는 12월 강진-광주 고속도로 개통을 계기로 광주와의 경제권 통합을 추진하는 'GG 프로젝트'를 제안하고, 전남·광주 통합특별시 출범 시 최대 1조 5000억 원 규모의 재정 지원을 확보해 강진을 중남부권 거점 도시로 성장시키겠다는 구상도 내놨다.강 전 군수는 "군수 한 사람의 선택이 지역의 미래를 좌우할 수 있다"며 "10년간 단 한 건의 친인척·측근 비리 없이 군정을 운영해온 경험을 보고 판단해달라"고 호소했다.끝으로 그는 "정당이 아닌 군민의 선택으로 강진의 변화를 이끌겠다"며 "군민만 믿고 새로운 강진을 만들어가겠다"고 말했다.한편 강 전 군수는 지난 8일 더불어민주당을 탈당했으며, 이번 선거에서는 민주당 소속 차영수 후보와 맞대결을 벌일 예정이다.