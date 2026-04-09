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26.04.09 12:29최종 업데이트 26.04.09 15:02
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앙다문 장동혁장동혁 국민의힘 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 최고위원 발언을 듣던 중 입을 앙다물고 있다. 남소연

국민의힘이 대한민국 보수정당 최초로 '100만 책임당원 돌파'를 기록한 9일, 당 지도부는 이날마저도 공개석상에서 각자의 불만을 표출하며 얼굴을 붉혔다. 100만 책임당원 돌파 기념식이 열리기 직전 진행된 국민의힘 최고위원회의에서는 6.3 지방선거에 도전장을 내민 양향자·김재원 최고위원이 각자 공천 및 경선 과정에서 느낀 불만을 토해냈다.

송언석 원내대표는 이들의 발언이 끝나자마자 자리를 뜨며 불편한 기색을 드러냈다. 이날 송 원내대표는 직후 이어진 100만 책임당원 돌파 기념식에 애초 참석하는 것으로 공지됐으나, 결국 불참했다. 보다 못한 정점식 정책위의장은 최고위에서 이런 사태가 발생한 것에 대해 사과했고, 장동혁 대표는 불만을 나타낸 최고위원들을 향해 "당을 위해 절제와 희생이 필요하다"라고 비판했다.

김재원의 '팀 킬'... 보다 못한 송언석 '이석', 정점식 '대신 사과'

최고위 참석한 김재원김재원 국민의힘 최고위원이 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 남소연

국민의힘 경북도지사 예비후보로 경선 중인 김 최고위원은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 "이철우 (경북도지사 경선) 후보는 지금 개인의 인권 유린 관여 의혹을 보도하려는 지방 인터넷 언론사를 입막음하기 위해 불법 보조금을 지급한 업무상 배임 혐의로 경찰에 수사받고 기소 의견으로 검찰에 송치됐다"고 말했다.

또 "만약 이 후보가 우리 당의 후보가 되어 본선에 진출하면 선거 기간 내내 검찰의 기소, 좌파 언론과 민주당의 파상 공세를 받을 것"이라며 "(그렇게 되면) 지방선거에서 우리 당 최후의 보루인 경북도 절대 안심할 수 없다. (당은) 특단의 대책을 강구해 주기 바란다"고 요구했다.

김 최고위원의 발언을 듣던 송언석 원내대표와 신동욱 최고위원은 곧바로 자리에서 일어나 회의장을 나갔다. 송 원내대표 측은 '이석 이유'를 묻는 <오마이뉴스>에 "발언이 부적절하잖나"라며 "(송 원내대표가) 기분이 나빠서 이석한 게 맞는다"라고 설명했다. 다만 신 최고위원은 국조특위 현장 점검 일정 때문에 자리를 뜬 것으로 전해졌다.

앞서 선출직 공직자 평가혁신 태스크포스(TF) 위원장으로서 당헌·당규 개정 작업을 맡았던 정점식 정책위의장은 김 최고위원의 발언과 관련해 당원들에게 사과했다. 그는 "최고위 공개 발언 석상이 특정 후보가 특정 후보를 비판하는 그런 자리가 되는 것을 방지하기 위해 당헌·당규 개정으로 공천을 신청하면 최고위에서 사퇴하는 규정을 (도입)하자고 했지만 '설마 이런 사태가 발생하겠냐'는 안이한 인식 하에 그러한 규정을 두지 못한 점에 대해 당원들께 사과드린다"고 말했다.

경기지사 공천 신청한 양향자도 불만 표출... 장동혁 "당 위해 절제·희생하라"

자리로 향하는 양향자 최고위원양향자 국민의힘 최고위원(맨 오른쪽)이 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 맨 왼쪽은 장동혁 대표. 남소연

당 경기도지사 후보 공천을 신청한 양 최고위원도 최근 중앙당 공천관리위원회(위원장 박덕흠)가 경기도지사 후보 추가 공모에 나선 일을 언급하며 "기존 신청자의 위상과 경쟁력을 쪼그라뜨렸다"면서 불만을 표했다.

그는 "추가 공모를 앞두고 일부 당 지도부와 공관위에서 흘러나오는 말은 엽기적이고 기이하기 짝이 없다"면서 "'지명도가 있어야 한다', '반도체 전문가를 찾는다'고 하는데 당원이 뽑은 선출직 최고위원이자 반도체 AI(인공지능) 첨단산업위원장을 두고 이 무슨 해괴한 말인가?"라고 문제를 제기했다.

양 최고위원은 그러면서 "이런 패배주의와 비상식 때문에 정청래(더불어민주당 대표) 따위에게 '니들은 아예 후보도 내지 마라' 이런 소리 듣는 것"이라고 목소리를 높였다.

최근 공개회의에서 당 쇄신 필요성 언급 등 지도부에 대한 공개 비판이 이어지고, 이날도 최고위원들의 불만이 터져나오자 장동혁 대표도 불쾌감을 나타냈다. 장 대표는 최고위 공개회의 말미 추가 발언을 통해 "설령 공천 과정에서 원했던 결과를 얻지 못했다고 하더라도 그동안 당을 위해 함께 길을 걸어온 분들이라면 지방선거 승리를 위해 당을 위해 절제와 희생도 필요하다"고 말했다.

김 최고위원과 양 최고위원 뿐만 아니라 최근 대구시장 후보 컷오프(공천 배제)에 반발해 무소속 출마를 고민 중인 주호영 의원, 이진숙 전 방송통신위원장 등을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

이날 최고위 직후엔 같은 자리에서 '국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식'이 진행됐다. 송 원내대표가 불참한 가운데 김민수 최고위원은 가라앉은 분위기를 띄우기 위해 사회자가 내빈 소개를 할 때마다 크게 환호하기도 했다.

장 대표는 기념식에서 100만번째로 책임당원이 된 참석자들과 인사를 나눈 뒤 "어깨가 더 무거워진다"면서도 "이번 지방선거에서 승리할 수 있도록, 그리고 지도부를 믿고 책임당원이 돼 주신 분들의 기대를 다시 채워드릴 수 있도록 새로운 마음으로 다시 뛰겠다"라고 밝혔다.
#김재원 #팀킬 #국민의힘 #양향자 #장동혁

6.3 지방선거
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