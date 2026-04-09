남소연

양향자 국민의힘 최고위원(맨 오른쪽)이 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 맨 왼쪽은 장동혁 대표.당 경기도지사 후보 공천을 신청한 양 최고위원도 최근 중앙당 공천관리위원회(위원장 박덕흠)가 경기도지사 후보 추가 공모에 나선 일을 언급하며 "기존 신청자의 위상과 경쟁력을 쪼그라뜨렸다"면서 불만을 표했다.그는 "추가 공모를 앞두고 일부 당 지도부와 공관위에서 흘러나오는 말은 엽기적이고 기이하기 짝이 없다"면서 "'지명도가 있어야 한다', '반도체 전문가를 찾는다'고 하는데 당원이 뽑은 선출직 최고위원이자 반도체 AI(인공지능) 첨단산업위원장을 두고 이 무슨 해괴한 말인가?"라고 문제를 제기했다.양 최고위원은 그러면서 "이런 패배주의와 비상식 때문에 정청래(더불어민주당 대표) 따위에게 '니들은 아예 후보도 내지 마라' 이런 소리 듣는 것"이라고 목소리를 높였다.최근 공개회의에서 당 쇄신 필요성 언급 등 지도부에 대한 공개 비판이 이어지고, 이날도 최고위원들의 불만이 터져나오자 장동혁 대표도 불쾌감을 나타냈다. 장 대표는 최고위 공개회의 말미 추가 발언을 통해 "설령 공천 과정에서 원했던 결과를 얻지 못했다고 하더라도 그동안 당을 위해 함께 길을 걸어온 분들이라면 지방선거 승리를 위해 당을 위해 절제와 희생도 필요하다"고 말했다.김 최고위원과 양 최고위원 뿐만 아니라 최근 대구시장 후보 컷오프(공천 배제)에 반발해 무소속 출마를 고민 중인 주호영 의원, 이진숙 전 방송통신위원장 등을 겨냥한 발언으로 풀이된다.이날 최고위 직후엔 같은 자리에서 '국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식'이 진행됐다. 송 원내대표가 불참한 가운데 김민수 최고위원은 가라앉은 분위기를 띄우기 위해 사회자가 내빈 소개를 할 때마다 크게 환호하기도 했다.장 대표는 기념식에서 100만번째로 책임당원이 된 참석자들과 인사를 나눈 뒤 "어깨가 더 무거워진다"면서도 "이번 지방선거에서 승리할 수 있도록, 그리고 지도부를 믿고 책임당원이 돼 주신 분들의 기대를 다시 채워드릴 수 있도록 새로운 마음으로 다시 뛰겠다"라고 밝혔다.