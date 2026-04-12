오복원 지사 후손 제공

"1909년 11월경 이재명·오복원 등과 서울에서 만나 이완용 등 매국적(賣國賊) 처단을 계획하고 11월 하순경부터 평양·서울 등지에서 동지 규합과 거사 준비에 힘썼다. 이때 그는 이재명의 지시로 이완용의 동정을 탐지하고 12월 23일(22일의 오타) 이완용 등이 명동성당에 참석한다는 소식을 알고 동지에게 알렸다. 그리하여 이재명이 서울 명동성당 앞에서 이완용을 찔러 중상을 입힌 후 붙잡히자, 공범으로 연루(되고) 붙잡혀 경성지방법원에서 7년 형을 선고받고 옥고를 치렀다."

이완용 처단 의거를 앞두고 찍은 기념 사진. 좌측부터 오복원, 이재명, 김중화, 이교담.평안남도 중화군에서 태어난 김중화는 19세 때인 1907년에 서울대 의대의 전신인 대한의원 부설 의학교에 입학한 뒤 의사 겸 항일투사 겸 사회사업가로 살았다. 한국 사회가 그에게 주목한 것은 1950년대 후반부터다.<한국독립운동사연구> 2024년 제86집에 수록된 이규원 서울대 의대 인문의학교실 객원교수의 논문 '독립운동가 김중화의 생애와 활동'은 김중화가 1959년 11월 28일 위 야구장에서 거행된 광복선열합동추도회에서 '선열의 시범' 대표로 연단에 올랐고, 1960년 9월 8일에는 보수신당 창당 작업에 주도적으로 참여한 일을 열거한 뒤 "1960년 전후에 사회 주요 인사로 부상"했다고 평한다.그는 독립운동가이기도 하지만 정치 활동가이기도 했다. 그런 그가 장면 내각에 의해 거국적으로 부각됐는데도, 군사정권은 그를 폄훼하지 않고 대통령표창을 수여했다. 정치활동에 몸담았던 인물들은 5·16 이후에 핍박을 받았다. 그런 속에서도 그는 4·19 직후에도 부각되고 5·16 얼마 뒤에도 부각된 이례적인 인물이다.그가 2공 사람들과 군사정권 사람들의 마음을 끈 이유가 있다. 그는 의대생 시절인 스물한 살 때 이완용을 죽음 직전까지 몰고 간 암살미수(1909.12.22) 사건의 핵심 인물이었다. 국가보훈부가 1990년에 발간한 <독립유공자공훈록> 제8권의 설명이다.한 살 많은 동향 선배인 이재명과 함께 이완용을 공격한 뒤 1914년(위 공훈록에서는 1916년)에 가석방된 김중화는 학교로 돌아갈 수 없었다. 1908년에 대한의원 의학교가 선정한 우등생이었던 그는 학업을 포기하고 만주 벌판으로 이주했다.흑룡강성(헤이룽장성) 통하현에 정착한 그는 황무지도 개간하고 병원(송강의원)도 세우고 독립운동도 하면서 무엇보다 한국인 보호에 힘을 기울였다. 위의 이규원 논문은 "통하현 농무계의 의사로도 활동하면서 농지 개간을 이끌고 이주 조선인의 권익을 보호하였다"라며 "다른 한편으로 농무계 산하 양진학교를 설립하여 조선인 교육과 지역 봉사에 관여하였다"라고 기술한다.의학교를 졸업하지는 못했지만 우수한 의대생이었다. 이런 실력을 바탕으로 병원을 세워 의료 활동을 하면서 독립운동도 하고 학교도 세우고 민권 보호 활동도 했다. 이 중에서 한 가지만 해도 훌륭한 사람인데, 이 여럿을 열정적으로 다 해냈던 것이다. 독립운동이나 의료봉사의 범주에 구애되지 않고 세상을 살리기 위해 다각도로 힘쓴 의인이었다.그는 열정도 대단했지만, 에너지도 강렬했다. 예순 살을 넘긴 나이에 육군사관학교에도 진학했다. 국문학과나 영문학과 같은 일반 학과의 만학도가 아니라 사관학교의 만학생도가 됐던 것이다.위 논문은 "군사력의 중요성을 일찍이 체득한 그는 한국전쟁 직전인 1949년 만 61세에 육군사관학교에서 1개월 군사훈련을 받고 소위로 임관"했다고 알려준다. 그 뒤 실제로도 장교로 복무했다. "육군통신학교 의무과 의무관으로 4년간 복무하고 소령으로 진급"했다고 논문은 말한다.해방 이전에 했던 그의 훌륭한 일들은 60대 후반이 된 한국전쟁 휴전 이후로도 계속됐다. 위 논문은 "종전 후에는 종교계와 원호사업단체를 통하여 적극적인 사회참여활동을 전개하였다"라며 "선열의 사적 편찬과 유가족 원호사업을 추진하기 위하여 결성된 애국동지원호회의 주요 간부로 활동"했다고 기술한다. 한국 사회에 공헌한 사람들의 삶을 기록하고 그 유가족을 돕는 일에도 나섰던 것이다.