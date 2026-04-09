울산시의회

진보당 방석수 울산시당위원장이 9일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 단일화 입장을 밝히고 있다6.3지방선거를 2개월 앞두고 울산광역시에서는 더불어민주당과 진보당 간의 단일화가 최대 화두로 떠올랐다.울산시장과 5개 기초지자체장 모두에 후보를 낸 진보당에서는 연일 단일화 필요성을 제기하고 나섰다.진보당 방석수 울산시당위원장은 9일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "내란을 막아내고, 대선에서 민주 진보 세력이 승리하고, 지방선거를 앞둔 지금의 정치 상황은 어느 특정 정치세력의 힘만으로 이뤄진 정치 공간이 아니다. 모두가 단결하고 연대한 결과"라며 민주당을 압박했다.방 위원장은 "6.3 선거도 특정 정치세력의 승리가 아닌 모두의 승리가 돼야 한다"라며 "이를 위해서는 각 정당이 '모두의 승리'라는 공동의 목표를 어떻게 실현해 나갈지 진지한 모색과 방안을 제출해야 한다"고 밝혔다.특히 방 위원장은 "정당·정치세력 간의 연대와 단일화만 실현하는 것은 시대정신에 맞지 않고, 더 큰 힘을 모으는 데도 도움이 되지 않는다"라며 "다양한 방식으로 시민의 참여가 실현되고, 시민의 집단지성이 모이는 방안을 강구하고 실현해야 울산 시민이 주인이 되는 큰 승리가 가능하다"라며 온오프라인을 망라한 '시민 의견 수렴기구' 설치를 제안했다.또한 "단순 인물 평판을 넘어 충분한 정책검증을 위한 무제한 정책토론과, 시민이 참여하는 검증 플랫폼을 가동하는 것이 필요하다"는 제안도 내놨다.그러면서 "연대와 단결에 기반한 단일화를 해 나가기 위해서는 다양한 쟁점을 세심하게 풀어나가야 한다", "정당 간의 책임있는 논의가 필요하고, 시민사회가 포함된 가칭 내란청산·울산정치대전환시민본부와 같은 기구를 구성하는 것도 좋은 방안"이라며 구체적인 내용을 제시했다.이어 "진보당은 당의 이해관계를 떠나, 그 추운 날에 내란 세력에 맞서 민주공화국을 지키고, 주권자의 생명과 민주주의를 지키겠다는 마음으로 싸웠던 오직 그 마음으로 연대하고, 단결하고, 힘을 모아 두의 승리가 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.앞서 22개 단체로 구성된 '내란 세력 청산과 지방 권력 교체를 위한 울산지역 시민사회단체'도 지난 1일 기자회견을 열고 "민주·진보 후보 단일화 과정이 후보 및 정당만의 협의와 단순 경선에 머물러선 안 된다"며 시민사회의 참여를 요구한 바 있다.앞서 민주당 울산시당은 브리핑에서 "야권 단일화에 대한 의견 소통은 있을 수 있지만 시당 차원에서는 권한이 없고 중앙당에서 최종 결정권을 갖는다"는 입장을 밝힌 바 있다.따라서 민주당 울산시당이 이날 김종훈 진보당 예비후보 제안에 어떤 반응을 보일지 주목된다.