김상욱 의원 제공

"울산의 미래 변화 동력은 울산의 산업기반과 울산 시민과 숙련공의 암묵지입니다. 시간은 우리를 기다려주지 않기에 3년 내 제조업AX대전환을 해내야 합니다."

"선거철만 되면 거대조직을 만들어 세과시를 합니다. 그 것은 시민을 주인으로 보는 자세가 아닙니다. 거대 조직을 만들다보면 자리 약속 이권 약속이 없을 수 없고, 이 것은 새로운 기득권의 시작이 되며 불공정 반민주의 시작이 됩니다. 그리고, 그 거대한 조직이 모여서 하는 일은 상대에 대한 네거티브에 머물게 되는 것이 일반적입니다. 그렇기에 이를 거부합니다."

"대한민국 국민은 12.3.내란을 진압하고 노벨평화상 후보에 오른 위대한 국민들입니다. 저는 대한민국 국민과 울산시민을 믿습니다. 진짜 민주주의를 위한 민주혁명입니다."

지난 2월 25일 울산시장 출마선언을 한 김상욱 의원김 의원은 울산이 생존을 위한 변화를 이룰 수 있는 시간이 길어야 3년이라고 주장한다.산업대전환의 이익이 기업에 집중된다면 혁신은 새로운 족쇄가 될 수 있다. 이에 대해 김 의원은 새로운 모델의 창의적 구상이 필요하다고 역설한다.김 의원은 "제조업 AX대전환으로 얻는 이익을 기업과 자본이 독점해서는 안됩니다. 시민과 공동체 그리고 노동자에게 그 이익을 환원하는 구조를 만들어내야 합니다. 울산은 그 실험대와 같습니다"라고 역설했다.그는 쉬운 길을 택하지 않았다. 험지에 출마하면서도 선거운동 4대 개혁을 주장하며, 선거운동부터 혁신하겠다는 포부다.김 의원은 "선거는 공동체의 현재 문제점과 미래의 준비를 위한 시민 공론의 장입니다. 그렇기에 오직 정책에 집중해야 합니다. 네거티브 선거는 이런 시민 공론의 장을 파괴하고 훼손하며 시민을 속이는 나쁘고 비겁한 선거 관행입니다. 타파해야 할 구태입니다"라고 선언했다.그는 거대 조직선거와 세과시, 심지어 개인 유세차 동원도 거부했다.김 의원은 4대 선거운동 개혁을 주장하며, 홀로 울산시내를 누비고 다니며 지역마다 문제점을 발견하고 정책제안을 하고 실행계획을 설명한다. 그는 "오직 시민만 바라보며, 시민위한 진짜 민주주의 선거를 하겠습니다"라고 했다.민주당 입당한 지 1년이 채되지 않은 시점에, 국회의원 기득권을 버리고 험지에 도전하고 나아가 4대 선거운동 개혁을 부르짖고 있는 그. 현실을 모르는 이상주의자라는 말도 들을만하다.그는 "국민의힘에서 윤석열에 저항할 때도 돈키호테 이상주의자라는 비판을 받았습니다. 낯설지 않습니다. 그러나, 저는 네거티브 없는 정책선거, 세과시 조직과시 없는 겸손한 선거, 유세차로 나를 내세움이 아닌 발로 다니며 시민의 말씀을 듣는 선거를 해내겠습니다. 그렇게 해서 민주혁명을 이루어내겠습니다"라고 힘주어 말했다.무모한 것 아니냐는 기자의 질문에 그의 대답은 명쾌했다.한편 현재 울산시장 선거에는 김 후보 포함 총 4명이 나선 상태다. 국민의힘은 김두겸 현 시장을 단수로 공천했고, 진보당에선 김종훈 전 울산 동구청장이 후보로 이름을 올렸다. 이외에 국민의힘 공천에서 탈락한 박맹우 전 울산시장이 무소속 출마를 시사한 상태다.