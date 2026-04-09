▲김상욱
인터뷰에 응하는 김상욱 국회의원고창남
"진짜 민주주의를 하겠다고 다짐했습니다. 선거만 치르는 민주주의가 아니라, 시민이 주인이 되는 민주주의 말입니다. 울산은 지금 시민이 주인이 아닌 도시가 됐습니다. 권력자가 주인이고, 시민은 종속돼 있습니다. 이 구조를 깨지 않으면 울산의 미래는 없습니다."
6.3지방선거가 두 달여 앞으로 다가온 가운데, 민주당 울산시장 후보로 확정된 김상욱 의원(울산 남구갑)은 "(울산)시민의 자생력을 재건해야 하고, (울산을) 시민중심 민주도시로 만들어내야 한다"고 밝혔다.
12.3.비상계엄 이후 국민의힘을 탈당하고 5월 18일 광주민주화묘지에서 더불어민주당에 입당한 그는 권력자와 기득권의 이익을 위해 봉사하는 정치와 행정이 되어서는 안된다고 주장한다. 그러면서 "권력이 아니라 시민이 주인되어야만 도시 재생도, 성장도 가능하다"고 단언했다.
그는 울산의 기득권 카르텔과의 전면전을 예고했다. 출마 자체가 "머리가 깨지고 억울함과 지저분한 네거티브가 난무할 것"임을 알면서도, "울산을 민주도시로 바꾸기 위해서는 피할 수 없는 싸움"이라고 말했다.
김 의원은 지난 6일 기자와의 인터뷰에서 울산의 구조적 문제, 제조업 AX대전환, 부울경 통합, 울산의 산적한 현안해결, 울산의 부패척결 등 울산의 현실을 진단하고 자신이 구상하는 '민주도시 울산'의 청사진을 비교적 구체적으로 밝혔다.
"진짜 민주주의는 시민이 주인 되는 구조"
특히 김 의원은 "민주냐 반민주냐의 기준은 간단합니다. 시민이 주인이냐, 권력자가 주인이냐입니다"라며 민주주의의 기준을 분명히 했다.
이어 그는 "민주주의는 선거만으로 완성되지 않습니다. 시민 참여, 시민 감시, 그리고 모든 것이 공개되는 공론의 장이 있어야 합니다"라고 말했다.
그가 말하는 '진짜 민주주의'는 선거로 끝나지 않는다. 시민 참여, 시민 감시, 그리고 이를 가능하게 하는 전제 조건으로서의 '공개'가 핵심이다.
"모든 정책과 행정이 공론의 장 위에 올라와야 합니다. 그래야 시민이 감시하고, 참여할 수 있습니다."
이러한 구조를 통해 달성해야 할 목표는 단순한 복지가 아니라, 시민사회의 자생력 회복이다. 김 의원은 로마 공화정의 몰락을 예로 들며 "자생력을 갖춘 중산층 시민이 무너질 때 민주주의도 함께 무너진다"고 강조했다.
"울산광역시의 마지막 시장이라는 각오로 임하겠다"
김 의원은 울산의 미래를 위해 울산시민과 기업이 운동장을 더 넓게 쓸 기회를 만들어야 한다고 주장한다.
"울산이 광역시가 된 것은 국비예산, 국가사업, 국가시설, 자치권을 확보하기 위함이었습니다. 그러나, 이제 중앙정부는 초광역 국가사업과 계획을 기반하고 있고, 통합시에 국비예산과 국가사업 및 시설이 집중될 수밖에 없기에 광역시로 머물러서는 안되고 통합해야 합니다."
그는 두렵다고 가만히 있으면 도시 소멸은 피할 수 없다고 단언한다. 두려울수록 숨을 것이 아니라 혁신적 선도를 실행해야 한다는 주장이다. 그는 "무엇보다, 울산의 인구가 줄고 있기에 인구100만명 밑으로 내려가기 전에 본질적 변화를 해내야 합니다"라고 힘주어 말했다.
" 울산에게 남은 시간, 길어야 3년"