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26.04.08 18:47최종 업데이트 26.04.08 18:47
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유은혜 경기도 교육감 예비후보유은혜예비후보

경기도 교육감 민주·진보 후보 단일화 작업이 진통을 겪고 있다. 후보자 간 의견 차이가 매끄럽게 조율 되지 못하는 게 원인으로 지목된다.

단일화를 추진하는 경기교육혁신연대(아래 혁신연대)는 지난달 30일 기자회견을 열어 단일화 방식 등을 발표했다. 여론조사 45%, 경선선거인단 투표 55% 비율로 선출한다는 내용이었다. 경선인단에 등록하려면 '카카오톡 본인 인증'과 '주민등록 등·초본 인증'으로 경기도민임을 확인하는 절차를 거쳐야 한다고 안내했다.

하지만 혁신연대는 경선인단 모집을 시작한 지난달 31일부터 지금까지 '주민등록 등·초본 인증'을 하지 않았다. 혁신연대 관계자는 8일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "일부 후보 측 대리인이 대리 가입 의혹이 있다는 등의 문제를 제기해서 늦춰졌다"라며 "조만간 가능할 것"이라고 그 이유를 설명했다.

유은혜 후보 측은 8일 대변인 성명을 통해 "지난 일주일 동안 주민등록 등본 인증이 되지 않아 선거인단 가입을 시도했으나 가입하지 못한 다수의 항의 전화를 받은 사실이 있다"라며 "이는 모든 도민의 참여를 보장하겠다고 해놓고 실제로는 선거권을 박탈하는 매우 위중한 문제"라고 지적했다.

이어 유 후보 측은 "주민등록 등·초본 도민 인증 방식이 왜, 언제, 누구의 판단으로 중단되었는지 전체 경위를 공식적으로 밝힐 것과 일주일간 박탈된 선거인단 가입 기회를 실질적으로 보전할 수 있는 사후 조치를 마련하라"라고 주문했다.

이와 관련해 유 후보 측 관계자는 기자와 한 통화에서 "우린 계속 이 문제를 지적하고, 하루빨리 등초본 인증을 실시해야 한다고 주장했지만 받아들여지지 않았다"라고 밝혔다.

하지만 혁신연대 관계자는 "이 문제가 후보 대리인 모임에서 주도적인 안건으로 다뤄진 적이 없다. 어제(7일) 대리인 모임에서 이 문제가 거론돼, 주민등록 등·초본 도민 인증 방식은 운영위 결의 사항이니 하루빨리 진행해야 한다고 말했다"라고 '계속 이 문제를 지적했다'는 유 후보 측 주장을 반박했다.

여론조사 대상에서 보수 제외 결정해 논란

경기도교육감 민주진보 단일 후보 선출 추진 기구인 경기교육혁신연대 기자회견이민선


이에 앞서 혁신연대는 보수 성향 유권자를 여론조사 대상에서 제외하자는 결정을 해서 논란을 일으켰다. 이에 유 후보 측은 "단일화를 하면서 더 많은 도민의 참여와 의사를 확인하겠다는 원칙을 천명한 게 바로 혁신연대인데, 굳이 보수 성향 유권자를 배제하려는 것을 이해할 수 없다"라고 항의하며 "단일화 정신에 맞는 여론조사 실시"를 촉구한 바 있다.

실제로 혁신연대가 지난달 30일 발표한 '2026년 경기민주진보교육감 단일후보 선출을 위한 경기교육혁신연대 참여단체 대표자 공동 선언문'(공동의 원칙)에는 "우리는 단일화 과정을 도민 누구나 참여할 수 있는 열린 과정으로 만들어 간다"라고 적시됐다.

이에 대해 혁신연대 관계자는 "여론조사 방식은 대리인 모임에서 합의하는 걸 원칙으로 하고, 합의 못 할 경우 선관위 결정에 따르기로 돼 있다. 유 후보 측도 선관위에 결정에 위임했다"라고 해명했다. "이 문제를 비롯해 최근 불거진 문제에 대한 종합적인 입장을 내일 밝힐 예정"이라고 덧붙였다.

경기도 교육감 민주·진보 단일화 경선에는 유은혜 전 교육부 장관과 안민석 전 국회의원, 성기선 전 한국교육평가원장(가톨릭대 교수), 박효진 경기교육연대 상임대표가 참여하고 있다.

유 후보 측 반발에 대해 안민석 예비후보는 지난 6일 긴급 성명을 통해 "보수당 지지자들이 민주·진보 단일후보를 결정하는 게 말이 되느냐"라고 반문하며 "유은혜 후보가 보수의 지지를 받아 교육감이 되고 싶다면 보수 교육감 단일화 리그로 가야 한다"라고 힐난했다.

논란이 시나브로 커지자 박효진 예비후보는 후보 간 직접 협의를 제안했다.
#유은혜 #경기교육혁신연대 #민주진보단일화

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