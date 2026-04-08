이정민

정근식 서울시교육감 예비후보가 8일 서울 종로구 사무실에서 출마선언 기자회견을 하고 있다. 정근식 예비후보는 "서울교육의 다음 100년을 준비하는 마음으로 출마를 선언한다"라고 밝히고 유아 무상교육, 학생 교통비 지원, 공교육 강화 등 8대 공약을 제시했다.이 밖에도 정 예비후보는 이날 발표한 공약에서 공립 대안 중학교 성격인 사유하는 여행학교인 가칭 '세상중학교' 설립 계획을 내놨다. 이 학교는 중학생들이 1년간 여행 계획을 세운 뒤 여행을 중심으로 인문학, 예술, 사회참여 등의 학습을 하는 대안교과를 운영한다. 서울 권역별로 이 학교를 세워 학생이 1년 수료 후에는 원래 중학교로 복귀할 수 있도록 하는 계획이다.정 예비후보는 또 학생들의 마음 건강 회복을 위해 '교육-치료-회복'이 연결되는 '마음회복학교'도 세울 것이라고 밝혔다. 학부모의 성장을 돕는 부모성장학교 설립 계획도 내놨다. "학교와 마을이 함께 호흡하는 지속가능한 마을교육 기반을 넓혀 함께 배우고 성장하는 서울교육을 실현하기 위해서"다.정 예비후보는 민주적 학교 공동체를 위해 ▲학생회, 교직원회, 학부모회의 실질적 의사결정 기구화 ▲학생회 자치 운영 확대를 위한 실질적인 지원비 확충 ▲선거관리위원장 명의의 학생회장 당선증 교부 제도화 등도 공약했다.