임전수 예비후보 캠프 제공

한국노총 세종지역지부는 8일 세종고용복지플러스센터에서 ‘노동존중 교육도시 세종 실현을 위한 정책협약’을 체결했다.한국노총 세종지역지부가 세종시교육감 선거에 나선 임전수 예비후보에 대한 공식 지지를 선언했다.한국노총 세종지역지부(이하 지부)는 8일 세종고용복지플러스센터에서 '노동존중 교육도시 세종 실현을 위한 정책협약' 및 간담회를 열고, 2026년 세종시교육감 선거에서 임 후보 지지를 확정했다고 밝혔다. 이날 행사에는 지부 정명식 의장을 비롯해 20여 개 조합 대표들이 참석했다.간담회에서는 교권 보호와 교육환경 개선을 중심으로 다양한 질의가 이어졌으며, 예정 시간을 넘겨 심도 있는 논의가 진행됐다. 이후 정책협약과 함께 지지선언이 이어지며 노동계의 공식 입장이 확인됐다.지부는 지지선언문을 통해 "교사가 두려움 없이 가르칠 수 있는 환경이 교육 정상화의 출발점"이라며 "교원 안심 보호망 구축, 악성 민원 교육청 직접 대응, 행정업무 경감, 체험교육 책임 공공 이관 등 임전수 예비후보 공약이 현장 요구와 맞닿아 있다"라고 밝혔다.이어 "교사가 존중받는 환경에서 학생 역시 존중받을 수 있으며, 교사의 전문성이 발휘되는 교실에서 진정한 교육이 이루어진다"라고 강조했다. 그러면서 "교사의 근무 여건과 처우 개선, 교육활동의 법적 보장이라는 우리의 가치와 방향을 함께하는 임전수 예비후보를 2026년 세종시교육감 선거에서 지지한다"라고 선언했다.임 예비후보는 "아이들이 노동의 가치를 존중할 수 있는 교육과정을 설계하고, 교사가 수업에 전념할 수 있는 교실을 만들겠다"라며 "현장의 목소리를 정책으로 실현하겠다"라고 화답했다.한편 임 예비후보는 세종 민주진보교육감 단일화 추진위원회 추대 후보로, 진보 진영을 대표하는 후보로서 교육개혁과 교권 회복을 핵심 의제로 내세우고 있다. 이번 지지선언은 노동계가 이번 세종시교육감 선거에서 정책 연대를 공식화한 첫 사례로, 향후 세종시 교육감 선거 구도에 미칠 영향이 주목된다.