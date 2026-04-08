김주홍 제공

김주홍 울산광역시교육감 예비후보가 울산교육청 프레스센터에서 공약을 발표하고 있다.김주홍 울산광역시교육감 예비후보가 8일 입장문을 내고 "정당 색채 선거운동을 우려한다"라며 "교육은 정치의 도구가 아니며 교육의 중립성과 독립성 반드시 지켜야 한다"라고 밝혔다.김주홍 예비후보는 이같은 입장문을 낸 이유로 "최근 선거 과정에서 정치적 행보가 있어 교육의 본질을 훼손할 수 있는 우려가 커지고 있다"라며 "교육의 중립성과 독립성을 지켜야 한다"라고 강조했다.김 예비후보는 이날 자신의 SNS와 밴드에 게재한 입장문에서 "일부 후보가 '교육에는 진영이 없다'고 밝히면서도, 특정 정치세력과의 연계 행보와 중앙정부 정책에 대한 일방적 동조 의사를 반복적으로 드러내고 있다"라고 주장했다.이어 "교육감은 정당이나 권력의 하위기관이 아니라, 아이들의 미래를 책임지는 독립된 교육 행정 책임자"라며 "협력은 필요하지만, 종속으로 비칠 수 있는 태도는 교육의 자율성과 신뢰를 훼손할 수 있다"고 밝혔다.또한 "정치권 인사와의 공개적 교류, 특정 진영과 함께하는 선거운동은 시민들에게 교육의 중립성에 대한 혼란을 줄 수 있다"며 "교육이 정치에 가까워질수록 그 피해는 고스란히 학생들에게 돌아갈 수밖에 없다"고 우려를 표했다.김 예비후보는 "이번 선거는 특정 진영의 승패를 가르는 선거가 아니라, 울산 교육의 방향을 결정하는 중요한 선택"이라며 "교육은 어느 한쪽의 것이 아니라 오직 아이들의 것이어야 한다"라고 강조했다.끝으로 김 예비후보는 "정치가 아니라 교육으로 평가받겠다"라며 "진영이 아닌 아이들 편에 서서, 공정하고 신뢰받는 울산교육을 반드시 만들어가겠다"라고 밝혔다.