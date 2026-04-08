전명자

전명자 민주당 대전 서구청장 예비후보.전명자 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보가 방위사업청 이전을 계기로 지역 산업과 청년 일자리 창출을 연계하는 'K방산 전략'을 제시했다.전 예비후보는 8일 공약 발표를 통해 "행정기관 이전만으로는 지역에 남는 변화가 제한적일 수밖에 없다"며 "방사청·기업·대학을 유기적으로 연결하는 실행 체계를 구축해 실질적인 경제 효과를 만들어내겠다"고 밝혔다.현재 방위사업청은 2028년까지 약 1,600명 규모로 완전 이전이 추진 중이며, 연간 18조 원 규모의 국방 조달 예산을 총괄하는 기관인 만큼 지역 경제와 고용시장에 미칠 파급효과가 클 것으로 전망된다.전 예비후보는 기존 대응이 입주 지원과 인허가 중심에 머물렀다고 지적하며, "방산기업 유치와 청년 일자리로 이어지는 구조를 만들기 위해 구청이 '연결자' 역할을 해야 한다"고 강조했다.이를 위해 ▲방사청과 상시 협력체계를 구축하는 '서구 전담 TF' 운영 ▲지역 대학·산단·방산기업을 연결하는 산학협력 네트워크 구축 ▲방산기업 인허가 패스트트랙과 이전 인력 정착 지원 등 3대 전략을 제시했다.전 예비후보는 "방사청 이전은 서구에 주어진 결정적 기회"라며 "기관 이전 효과를 청년 일자리와 지역경제 성장으로 반드시 연결시키겠다"고 말했다.