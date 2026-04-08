신혜영

신혜영 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보.신혜영 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보가 8일 '국립기초의학연구원 서구 유치 추진 및 임상중개 연구거점 조성'을 3호 공약으로 발표했다.신 예비후보는 "국립기초의학연구원 설립은 국가와 대전시가 함께 추진해야 할 과제"라며 "서구가 유력 입지로 검토될 수 있도록 적극 제안하고, 임상중개 연구와 의료혁신의 중심지로 육성하겠다"고 밝혔다.이어 "대전의 과학기술 연구역량과 서구의 의료 인프라를 연결하면 기초연구 성과를 치료와 산업으로 확장하는 바이오 생태계를 만들 수 있다"고 강조했다.이를 위해 ▲대전시·국회·의료계·연구기관 협력 네트워크 구축 ▲건양대병원·을지대병원 연계 임상중개 연구 협의체 운영 ▲의료데이터·재활·발달 분야 연구 지원 ▲둔산권 의료혁신 및 의료관광 기반 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.신 예비후보는 "서구를 실질적 임상연구 거점으로 성장시키겠다"며 "동구 대전의료원과 연계해 기초연구부터 임상, 공공의료까지 이어지는 통합 의료 연구 생태계를 구축하겠다"고 말했다.