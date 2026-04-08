전문학

전문학 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보.전문학 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보가 8일 첨단산업과 생활경제를 결합한 '서구 경제·일자리 모델'을 제시하며 지역 경제 활성화 공약을 발표했다.전 후보는 이날 "소상공인이 무너지면 주민의 삶도 함께 흔들린다"며 "단순 지원을 넘어 지역 내에서 소득이 순환하는 구조를 만들겠다"고 밝혔다.이번 공약은 첨단산업 육성과 골목상권 활성화, 은퇴자 일자리 창출을 축으로 한 '성장과 복지의 선순환 구조' 구축에 초점이 맞춰졌다.우선 둔산·만년·월평권 공실 공간을 활용해 '테크아트 벤처타워'를 조성하고, 특수영상·실감형 콘텐츠 기업을 집적화해 신산업 기반을 마련한다는 구상이다. 옛 화상경마장 부지에는 국방·보안 영상기술 기업을 유치해 차별화된 산업 생태계를 구축할 계획이다.또 구비 100억 원을 바탕으로 500억 원 규모의 '서구 혁신성장펀드'를 조성해 스타트업 투자와 성장을 지원하겠다고 밝혔다.일자리 정책으로는 은퇴 전문가를 활용한 '서구 베테랑주식회사' 설립을 제시했다. 교사·금융인·기술자 등 전문 인력을 지역 컨설팅과 안전 점검 등에 투입하고, 참여 소득을 지역화폐로 지급하는 방식이다.골목상권 활성화를 위해서는 온누리상품권 가맹을 전면 확대하고, 생애주기별 수당을 '민생활력 소비쿠폰'으로 지급해 지역 내 소비를 유도하겠다고 밝혔다.전 후보는 "첨단산업이라는 큰 축과 골목경제라는 생활 기반이 함께 돌아가야 지역경제가 살아난다"며 "기본사회 실현을 위한 경제 토대를 서구에서 구축하겠다"고 강조했다.