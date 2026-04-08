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전문학 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보.전문학
전문학 더불어민주당 대전 서구청장 예비후보가 8일 첨단산업과 생활경제를 결합한 '서구 경제·일자리 모델'을 제시하며 지역 경제 활성화 공약을 발표했다.
전 후보는 이날 "소상공인이 무너지면 주민의 삶도 함께 흔들린다"며 "단순 지원을 넘어 지역 내에서 소득이 순환하는 구조를 만들겠다"고 밝혔다.
이번 공약은 첨단산업 육성과 골목상권 활성화, 은퇴자 일자리 창출을 축으로 한 '성장과 복지의 선순환 구조' 구축에 초점이 맞춰졌다.
우선 둔산·만년·월평권 공실 공간을 활용해 '테크아트 벤처타워'를 조성하고, 특수영상·실감형 콘텐츠 기업을 집적화해 신산업 기반을 마련한다는 구상이다. 옛 화상경마장 부지에는 국방·보안 영상기술 기업을 유치해 차별화된 산업 생태계를 구축할 계획이다.
또 구비 100억 원을 바탕으로 500억 원 규모의 '서구 혁신성장펀드'를 조성해 스타트업 투자와 성장을 지원하겠다고 밝혔다.
일자리 정책으로는 은퇴 전문가를 활용한 '서구 베테랑주식회사' 설립을 제시했다. 교사·금융인·기술자 등 전문 인력을 지역 컨설팅과 안전 점검 등에 투입하고, 참여 소득을 지역화폐로 지급하는 방식이다.
골목상권 활성화를 위해서는 온누리상품권 가맹을 전면 확대하고, 생애주기별 수당을 '민생활력 소비쿠폰'으로 지급해 지역 내 소비를 유도하겠다고 밝혔다.
전 후보는 "첨단산업이라는 큰 축과 골목경제라는 생활 기반이 함께 돌아가야 지역경제가 살아난다"며 "기본사회 실현을 위한 경제 토대를 서구에서 구축하겠다"고 강조했다.
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