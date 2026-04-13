차유진

'밑창만 갈면 되지 않을까?'

"밑창 깎고 새로 덧대면 돼요."

'신발이....무거워졌다...!'

새롭게 덧댄 밑창에도 계속 흰칠을 덧입혀주고 있다.그렇게 7년을 신었더니, 어느 날 밑창이 쥐가 파먹은 듯 패여 있었다. 급히 인터넷을 뒤졌다. 첫 구매처는 폐업을 했다. 같은 모델은 흔적도 없었다. 몇날 며칠을 검색해봤지만 대체할 신발은 나타나지 않았다. 그제야 깨달았다. 사랑에도 유통기한이 있고, 나는 재고를 확보하지 않았다는 것을.비슷한 모양도 여러 번 주문했다. 그러나 신발에 발을 넣어보자마자 도로 뺐다. 가볍긴 한데 그 가벼움이 아니었고 편하긴 한데 그 편안함이 아니었다. 결국 마음을 주지 못한 채 모두 돌려 보냈다. 그 사이 밑창은 더 깊이 파였다. 이러다 길에서 발이 꺼져 아스팔트와 마주할 것 같았다. 그때 생각이 번쩍 들었다.곧장 녀석을 쇼핑백에 고이 담아 수선집으로 뛰어갔다. 사장님은 돋보기를 고쳐쓰며 신발을 이리저리 눌러보고 구부려보더니, 담담하게 소견을 내렸다.그 한 마디에 보호자도 심폐소생이 된 듯했다. 다시 이 녀석과 함께할 생각에 안도감이 들었다. 진료비는 처음 신발값과 맞먹었다. 사랑은 원래 돈이 든다. 두 시간의 대수술을 마친 나의 운동화를 드디어 품에 안았다. 그리고 신는 순간, 바로 알았다.공기를 신은 듯했던 가벼움은 사라지고, 저울추를 매단 듯한 묵직함이 발에 달렸다. 발이 무거워지자 마음도 따라 무거워졌다. 녀석은 다시 나가자며 신발장에서 자기를 꺼내주길 바랐지만, 나는 뒷축을 잡지 않았다. 그럼에도 신발장을 열 때마다 한참을 멍하니 들여다봤다.모양이 예쁜 것도 아니고, 비싼 명품도 아닌 낡은 신발을 왜 여즉 버리지 못할까. 답은 단순했다. 내 작고 좁은 발을 가장 잘 알아주었으니까. 어디를 가도 억지로 무리시키지 않았고, 맑은 날에도 눈비 오는 날에도 바닥에 발을 붙이고 함께 걸어준 벗이었다. 힘든 시간 어디든 말없이 따라와 주었던 길동무를 물건 취급하듯 쉽사리 밀어낼 순 없었다.