장관호 후보 측 제공

장관호 예비후보, 학비노조 전남지부 정책협약식장관호 전남광주통합특별시 교육감 예비후보와 전국학교비정규직노동조합 전남지부는 학교 현장 노동자 차별 해소와 노동이 존중받는 교육 환경 실현을 위한 정책협약을 8일 체결했다.양 측은 이번 협약을 통해 교육공무직을 포함한 교육노동자, 학생, 학부모가 함께 참여하는 '교육주체 공동정부' 구성에 뜻을 같이했다.또 교육공무직의 법적 지위 보장을 위한 '교육공무직법' 제정 등에 공동 노력하기로 했다.장관호 예비후보는 임금체계 개편과 복리후생 차별 해소를 추진하고, 방학 중 비근무자 및 단시간 노동자의 근무 형태를 안정적으로 전환하는 등 고용 안정 대책도 마련하기로 했다.노동환경 안전 확보를 위해 급식·돌봄 등 직종별 적정 인력 기준을 마련하고, 급식실 환기시설 전면 개선과 대체 인력 확대 등을 통해 노동자 휴식권 보장도 강화할 계획이다.장 예비후보는 전국교직원노동조합 전남지부장 출신으로 최근 민주진보교육감 전남도민공천위원회 단일후보로 추대됐다.