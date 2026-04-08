조정훈

8일 새벽 대구 북구 매천동 농수산물도매시장을 찾은 정청래 더불어민주당 대표와 김부겸 대구시장 후보 등이 상인들로부터 애로 사항을 듣고 있다.더불어민주당 지도부가 대구시장에 출마한 김부겸 전 국무총리에 대한 전폭적인 지원 사격에 나섰다.정청래 대표는 8일 오전 대구 인터불고호텔에서 열린 최고위원회의에서 "노무현이 종로 꽃길을 마다하고 지역 감정 타파를 위해 부산 가시밭길에 가서 도전했듯이 김부겸도 노무현처럼 군포 꽃길을 마다하고 대구 가시밭길에 내려왔다"라며 "김부겸은 제2의 노무현"이라고 추켜세웠다.정 대표는 "김 전 총리가 출마를 해주셨으면 좋겠다는 생각에 오래전부터 횟수를 말씀드릴 수 없을 정도로 삼고초려가 아니라 30고초려를 해서라도 꼭 모시고 싶었다"라며 "처음에는 손사래를 치길래 속으로 좌절도 하고 속상하기도 했다"라고 말했다.이어 "시대적 사명을 책임지고 완수하겠다는 대승적 결단을 해주셔서 고맙다"라며 "지방선거 때마다 항상 대구경북은 그늘진 생각부터 들었는데 이번에는 그렇지 않아 얼마나 다행인지 모르겠다"라고 덧붙였다.정 대표는 "(이재명 대통령은) 대구 타운홀미팅에서도 TK(대구경북)신공항, 취수원 문제 등 숙원사업 추진 의사를 밝혔다"라며 "그 의지는 앞으로 예산으로 확인할 수 있을 것"이라고 강조했다.그러면서 "민주당도 이에 발맞춰 영남 인재 육성 및 지역발전 특위를 구성했다"라면서 "특위를 중심으로 대구의 발전을 도모하고 모색하고 성과물을 내도록 하겠다"라고 약속했다.정 대표는 TK행정통합과 관련 "어제 청와대 여야정 회담에서도 대구경북 통합 문제가 나왔다"라며 "민주당은 매우 긍정적이고 찬성하는 입장을 가졌다. 그런데 법사위에서 진행되는 걸 보셨다시피 많은 어려움 속에서 무산되었다"라고 말했다.이어 "대구경북 통합으로 1년에 5조, 4년에 20조 원이면 대구가 정말 괄목할 만한 발전을 이룰 수 있는 충분한 예산"이라며 "(이 대통령이) 이 예산을 대구경북에 쏟아 붓는다고 약속했음에도 그것을 반대했다 찬성했다 이렇게 오락가락하는 이유를 도대체 납득할 수 없다"라고 국민의힘을 겨냥했다. 그러면서 "이 부분도 민주당이 중점적으로 잘 해결해 나가겠다"라고 약속했다.