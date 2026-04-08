조국혁신당 광주광역시당

조국혁신당 서왕진(광주광역시당위원장) 원내대표 등이 8일 광주시의회에서 기자회견을 열고 더불어민주당 광주시당·전남도당에 '3대 정치개혁안' 이행을 촉구하고 있다.광주·전남에서 정치개혁을 위한 더불어민주당의 '3대 개혁안' 이행을 촉구하는 목소리가 거세다.조국혁신당 서왕진(광주광역시당위원장) 원내대표는 8일 광주시의회에서 기자회견을 열고 "광주와 전남을 대한민국 정치개혁의 심장이자 새로운 기준으로 함께 세워야 한다"며 민주당 광주시당·전남도당에 '3대 정치개혁안' 이행을 촉구했다.서 원내대표는 "지난 2일 민주당, 조국혁신당 등 개혁 5당은 기초의회 중대선거구 확대와 광역의회 중대선거구 도입, 비례대표 증원 등 정치개혁 합의를 발표했다"며 "정치개혁은 검찰·사법개혁과 함께 내란의 완전한 청산을 위한 필수 과제"라고 말했다.이어 "특히 광주·전남 의회 구조 개편은 무엇보다 중요한 과제이지만 민주당 일당 구조의 '의석 보존' 전략만 난무하고 있다"며 "전남 의석수는 그대로, 광주 의석수는 두 배로 하고 광주 선거구당 2명을 선출하자는 개편안이 대표적이다"고 지적했다.또 "낡은 관행인 2인 선거구 쪼개기를 완전히 폐지하고 다양한 민의가 의회에 진입할 수 있는 통로를 넓혀야 한다"며 "어렵게 확대한 중대선거구제를 복수 공천으로 독점하려는 시도도 중단해야 한다"고 강조했다.그러면서 ▲기초의회 전 지역 3인 이상 중대선거구 확대 ▲광역의회 중대선거구제 도입 ▲비례대표 비율 최소 20% 확대 등을 민주당 광주시당·전남도당에 요구했다.시민사회도 민주당을 향해 선거제 개혁 약속 이행을 촉구했다.광주·전남 시민사회로 구성된 자치분권 행정통합 및 시민주권 정치개혁 촉구 광주전남시민사회 대응팀 등은 이날 성명을 내고 "민주당은 이달 10일까지 선거법 개혁안을 처리하겠다는 약속을 이행하라"고 밝혔다.단체는 "무투표 당선이 50%가 넘는 광주와 전남의 정치 현실을 그대로 방치하는 일을 더 이상 용납할 수 없다"며 "민주당 광주전남 국회의원들은 작은 기득권에 연연해 선거제도 개혁을 방해하지 말라"고 비판했다.이어 "모든 시와 광역시의 자치구 기초의회와 광역의회 중대선거구제를 전면 도입하고 비례를 현행 10%에서 최소 20%로, 연동형으로 확대해야 한다"며 "광역단체장 결선투표제도 전면적으로 실시하라"고 촉구했다.