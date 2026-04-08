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26.04.08 12:36최종 업데이트 26.04.08 12:36
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박우량 더불어민주당 신안군수 후보.독자 제공

6·3 지방선거 더불어민주당 전남 신안군수 후보로 박우량 전 신안군수가 선출돼 '5선'에 도전한다.

더불어민주당 전남도당은 6·3 지방선거 전남 22개 시·군 중 15개 시장·군수 경선 결과를 발표했다.

5인 경선으로 치러진 신안군수 예비경선에서는 박 후보가 과반 득표를 넘어 본선 후보로 선출됐다.

지난해 3월 직권남용 혐의 등으로 대법원에서 당선 무효형을 확정받아 군수직을 상실했던 박 후보는 사면복권으로 피선거권을 회복해 이번 선거에 다시 도전, 최종 후보로 선출되는 저력을 발휘했다.

이에 따라 신안군수 선거는 박 후보와 조국혁신당 김태성·고봉기·정광호 후보 3명 중 1명, 전 군수인 고길호·최제순 무소속 후보가 본선에서 대결할 것으로 보인다.

박 후보는 민선 4·5기(민주당)와 7·8기(무소속) 당선에 이어 '징검다리 5선'에 도전한다.

신안군수 시절 박 후보가 주도한 재생에너지 이익 공유제인 '햇빛·바람연금'은 이재명 대통령이 직접 우수 행정 사례로 언급하는 등 '기본소득'의 실마리가 됐다는 평가를 받고 있다.
#박우량 #신안 #군수 #경선 #민주당

6.3 지방선거
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