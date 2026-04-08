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알리바바의 마윈과 샤오미의 레이쥔이 공동으로 설립한 스피릿AI의 홈페이지.스피릿AI
4. 소프트웨어가 피지컬 AI 경쟁의 축이 됐습니다
중국 피지컬 AI 산업의 경쟁 구도는 이미 바뀌었습니다. 2026년 이 분야의 전체 투자 규모는 300억 위안(한화 약 6조 6000억 원)에 육박합니다. 그런데 그 자본이 향하는 곳이 달라졌습니다. 하드웨어 경쟁은 아직 진행 중이지만 차별화가 점점 어려워지고 있습니다. 유니트리(宇树科技, Unitree)가 휴머노이드 로봇을 9만 9000위안(한화 약 2000만 원)에 내놓으며 하드웨어 가격의 바닥을 낮췄습니다. 하드웨어 스펙은 빠르게 평준화됩니다.
반면 소프트웨어 경쟁은 이제 막 시작됐습니다. 범용 모델을 가진 회사는 어떤 하드웨어에도 올라탈 수 있습니다. 데이터를 가진 회사는 모델을 계속 개선할 수 있습니다. 이 두 가지를 동시에 가진 회사는 하드웨어가 어떻게 바뀌어도 생태계의 중심에 남을 수 있습니다.
스피릿AI의 공동 창업자 가오양(高阳)은 현재 피지컬 AI의 단계를 AI 대형 모델 초기의 GPT-2 수준이라 평가합니다. GPT-3 수준의 모델 혁신은 2026년 말에서 2027년 중반 사이에 올 것으로 보이며 대규모 상업적 적용은 2027년 하반기에서 2028년에 본격화될 것으로 전망합니다. 지금은 그 폭발의 직전입니다.
5. 한국 피지컬 AI가 가야 할 길은 하드웨어인가 소프트웨어인가
스피릿AI의 사례가 한국 피지컬 AI 산업에 던지는 메시지는 한국이 가진 고유한 경쟁 자산을 다시 보게 만듭니다. 스피릿AI은 카페와 배터리 공장을 데이터 생산 공장으로 전환했습니다. 핵심은 그 환경에서 나오는 데이터가 범용 모델을 진화시킨다는 것입니다. 그렇다면 한국이 피지컬 AI 모델에 학습시킬 수 있는 고유한 데이터는 무엇일까요.
두 가지 방향이 있습니다.
첫째, 제조와 서비스의 정밀함을 데이터로 만드는 것입니다. 한국은 반도체 패키징, 정밀 부품 조립, 식품 가공, 의료 기기 제조 등 세계 최고 수준의 정밀 제조 공정을 보유하고 있습니다. 이 공정에서 숙련 기술자가 수십 년간 축적한 손의 움직임, 판단의 패턴, 품질 검수의 기준은 세계 어디에도 없는 고유한 데이터입니다.
스피릿AI가 배터리 공장을 데이터 생산 공장으로 만들었다면 한국은 반도체 공장과 조선, 화학, 식품 생산 라인을 피지컬 AI 데이터의 원천으로 전환할 수 있습니다. 한국 제조의 정밀함을 학습한 모델은 글로벌 제조 현장에서 차별화된 경쟁력을 갖습니다.
둘째, 한국의 문화·엔터테인먼트 IP(Intellectual Property)를 피지컬 AI 모델에 학습시키는 것입니다. 이것은 지금까지 피지컬 AI 논의에서 한 번도 진지하게 다뤄지지 않은 방향입니다. 그러나 이것이 한국만이 가진 가장 강력한 차별화 자산입니다.
K-Pop 퍼포먼스의 정밀한 안무 데이터, K-Drama와 영화 속 감정 표현과 인간 상호작용 패턴, 한식 조리의 섬세한 동작 데이터, K-Beauty 서비스의 정밀한 터치 데이터. 이 모든 것이 피지컬 AI 모델이 학습할 수 있는 고품질 데이터입니다.
한류가 세계 시장에서 만들어낸 문화적 친밀감은 피지컬 AI 로봇이 그 문화 기반의 서비스를 제공할 때 즉각적인 시장 수용성으로 전환됩니다. 케이팝 안무를 학습한 엔터테인먼트 로봇, 한식 조리 데이터를 탑재한 F&B 서비스 로봇, 케이뷰티 메이크업 패턴을 학습한 케어 로봇. 이것이 중국 로봇과 정면 경쟁하지 않아도 되는 한국만의 피지컬 AI 시장입니다.
중국은 물량과 속도로 범용 데이터를 쌓고 있습니다. 한국이 같은 방식으로 경쟁하면 질 수밖에 없습니다. 그러나 세계가 소비하고 싶어하는 한국의 문화와 기술을 피지컬 AI 모델에 담는다면 이야기가 달라집니다. 알리바바와 샤오미가 커피 만드는 로봇에 6600억 원을 투자한 이유는 커피 때문이 아닙니다. 그 로봇이 커피를 만들면서 쌓는 데이터와 그 데이터로 진화하는 범용 대뇌 때문입니다. 피지컬 AI의 다음 전장은 문화입니다. 한국은 그 전장에서 이미 앞서 있습니다.
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