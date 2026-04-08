기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.04.08 10:18최종 업데이트 26.04.08 10:18
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
오마이TV '이병한의 상황실'은 6.3 지방선거를 앞둔 민심을 엿보기 위해 그날그날 주요 여론조사 결과를 확인하고, 그 의미를 해석하고 있습니다. 자세한 내용은 유튜브에서 확인하실 수 있습니다.[편집자말]
권성동 국민의힘 의원이 2025년 11월 3일 서울 서초동 서울중앙지법에서 통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의로 열린 첫 재판에 출석하고 있다.사진공동취재단

# 강원도, 심상치 않다

- '영동지역 표심이 흔들리고 있다.' 6일 강원일보가 자신들이 에이스리서치에 의뢰한 여론조사 결과를 발표하며 강조한 대목이다. 강원도에서 영동지역하면 강릉, 속초권으로 흔히 더불어민주당의 험지로 분류됐다. 특히 강릉은 권성동 의원이 2009년 처음 배지를 단 이후 내리 선거에서 이겨 5선을 한 도시다. '찐윤'이었던 권 의원은 윤석열 정권심판론이 거세게 일었던 2024년 총선에서도 54.24%를 득표, 다시 당선됐다. 4년 전보다 득표 수는 더 늘어났다. 또한 역대 강릉 시장 중에는 민주당 출신이 단 한 명도 없다.
- 그런데 이번 조사에서 강릉/속초권(n=253)에서 놀라운 결과가 나왔다. 정당 지지도부터 민주당(48.7%)이 국민의힘(38.0%)보다 상당한 우위를 기록했다. 강원도지사 후보 적합도는 더욱 고무적이다. 민주당 우상호 후보가 52.3%로 과반을 넘겼고, 국민의힘 후보인 김진태 현 지사는 37.5%에 그쳤다. 6.3 지방선거의 성격을 묻는 질문에도 강원도 전체에서 '국정안정론(53.3%)'이 우위인 것과 별개로 강릉/속초권에서도 58.8%를 기록했다.
* 강원일보-에이스리서치 4월 3~4일 강원도 성인 1006명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).

봉주영

봉주영

- 또 다른 보수 강세 지역, 동해/삼척권(n=145)에서는 양당 지지도가 동일하고, 우상호-김진태 두 사람이 접전을 벌이고 있는 모양새지만 다른 지역에서 우 후보가 더욱 격차를 벌리고 있는 상황이라 김진태 지사가 과연 '뒤집기'에 성공할 수 있을지 지켜봐야한다.

# '철옹성' 경북 같지만...

- 이번 지방선거 최대 격전지는 누가 뭐라도 '김부겸 바람'이 불고있는 대구. 그런데 대구 옆 경북은 상대적으로 조용하다. 대구보다 훨씬 견고하고 단단한 보수의 '벽'이 지키고 있는 모습이랄까. 하지만 경북도민들 역시 마음이 심란하다는 지표들을 지난번에도 소개했는데, 오늘 그 속마음을 엿볼 수 있는 여론조사 결과가 또 나왔다.
- 매일신문-한길리서치의 오늘(7일)자 조사에 따르면, 경북지역 유권자들의 정당 지지도는 민주당 20.1%, 국민의힘 60.2%로 국민의힘의 혼란에도 보수텃밭의 지지세는 끄떡없어보였다. 그런데 지방선거 투표 의사를 물었을 때, 앞서 소개한 강원도 여론조사의 경우 '투표할 것이다'가 59.7%를 기록했는데 경북에서는 비슷한 응답인 '반드시 투표하겠다'가 52.2%로 과반을 살짝 넘겼다.
* 4월 4~5일 경북 성인 1004명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)

봉주영

- 지지정당별로 보면, 민주당 지지층에서는 '반드시 투표하겠다'는 응답이 62.1%, 국민의힘 지지층에선 51.4%로 국민의힘 지지층의 투표의향이 상대적으로 낮았다. 강원도 조사에서도 비슷한 양상이 나타났다(민주당 지지층 '투표할 것이다' 71.8%-국민의힘 53.4%). 전국의 국민의힘 지지자들로선 힘빠지는 당 상황이 계속되고 있기 때문일 것.
- 이재명 대통령의 국정수행 평가도 긍정 41.0%-부정 48.3%로 그 격차가 오차범위를 살짝 벗어났다. 경북 도민들의 이 대통령 국정수행 부정 평가 의견이 오차범위 내에서 우위, 사실상 동률이었던 다른 조사들도 고려해보면 경북의 마음도 6월 3일까지 어쩌면 계속 흔들릴지 모른다.
- 같은 조사에서 경북도지사 가상대결 결과는 민주당 오중기 후보 24.3%-이철우 현 지사 56.6%로 이철수 현 지사가 넉넉하게 앞서나가는 것으로 나왔다. 한마디로 '이변은 없다'는 것. 다만 선거 당일까지 이 격차가 그대로 유지될 수 있을지, 아니면 '김부겸 바람'과 '장동혁호의 위기'가 경북의 균열로 이어질지도 관전 포인트다. 2022년 경북도지사 선거 당시 이철우 지사 득표율은 77.95%(임미애 22.04%), 2018년에는 52.11%였다(오중기 34.32%).
덧붙이는 글 이 기사에 소개된 여론조사들의 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니
#이병한의상황실 #지방선거 #강릉 #강원 #경북

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
박소희 (sost) 내방
10만인클럽 프로필사진
그래픽
봉주영 (oppadalryu) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차502 첫화부터 읽기>
이전글 이춘희, "행정수도형 4차 산업 혁신" 경제 청사진 발표