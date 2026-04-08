봉주영
- 또 다른 보수 강세 지역, 동해/삼척권(n=145)에서는 양당 지지도가 동일하고, 우상호-김진태 두 사람이 접전을 벌이고 있는 모양새지만 다른 지역에서 우 후보가 더욱 격차를 벌리고 있는 상황이라 김진태 지사가 과연 '뒤집기'에 성공할 수 있을지 지켜봐야한다.
# '철옹성' 경북 같지만...
- 이번 지방선거 최대 격전지는 누가 뭐라도 '김부겸 바람'이 불고있는 대구. 그런데 대구 옆 경북은 상대적으로 조용하다. 대구보다 훨씬 견고하고 단단한 보수의 '벽'이 지키고 있는 모습이랄까. 하지만 경북도민들 역시 마음이 심란하다는 지표들을 지난번
에도 소개했는데, 오늘 그 속마음을 엿볼 수 있는 여론조사 결과가 또 나왔다.
- 매일신문-한길리서치의 오늘(7일)자 조사에 따르면, 경북지역 유권자들의 정당 지지도는 민주당 20.1%, 국민의힘 60.2%로 국민의힘의 혼란에도 보수텃밭의 지지세는 끄떡없어보였다. 그런데 지방선거 투표 의사를 물었을 때, 앞서 소개한 강원도 여론조사의 경우 '투표할 것이다'가 59.7%를 기록했는데 경북에서는 비슷한 응답인 '반드시 투표하겠다'가 52.2%로 과반을 살짝 넘겼다.
* 4월 4~5일 경북 성인 1004명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준)