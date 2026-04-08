▲목 축이는 국민의힘 장동혁 대표
국민의힘 장동혁 대표가 6일 인천 남동구 인천시당에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 물을 마시고 있다. 연합뉴스
6·3 지방선거가 60일도 채 남지 않았다. 선거가 코앞으로 다가온 상황에서, 지난 3일 한국갤럽의 주간 정례 조사 결과 국민의힘 지지율이 18%를 기록했다(조사 개요 기사 하단 참조). 이런 가운데 국민의힘은 경기도를 비롯해 지방선거에 나갈 후보군 기근에 휩싸였다.
각 당의 지방선거 공천 상황과 함께 최근 정치권 이슈를 짚어보기 위해 지난 7일 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인을 전화로 인터뷰했다. 다음은 일문일답.
- 최근 국민의힘 지지율이 18%를 기록했어요. 지방선거가 두 달 남았는데, 현재 상황 어떻게 보고 계세요?
"국민의힘의 지금 상황이 지리멸렬하죠. 어제(6일)도 장동혁 대표와 윤상현 의원이 싸웠다는 보도가 나와요. 뭔가 희망에 입각한 혹은 대안을 제시하는 메시지들이 나오기보다 서로 아귀다툼만 하는 모습을 보이기 때문에 보수에서도 등을 돌리는 결과가 나오는 게 아닌가, 하고 있습니다."
- 서울에서는 국민의힘 지지율이 13%를 기록했는데 이 상태로 선거를 치를 수 있을까요?
"지금 국민의힘이 보여주는 모습은 주로 네거티브에 치중되어 있습니다. 모든 선거에서 유권자는 정치 세력을 향해 특정한 '질문'을 던진다고 봅니다. 가령 2021년 재보궐선거 당시 유권자들은 민주당을 향해 '총선, 지선, 대선을 다 밀어줬는데 제대로 하고 있느냐'고 물었습니다. 오만과 독선, 내로남불에 대한 성찰은 있는지, 당헌·당규를 어기면서까지 후보를 내는 염치는 어디 있느냐는 통렬한 질문이었죠. 하지만 당시 민주당은 답변 대신 '생태탕' 의혹만 반복하며 동문서답했습니다. 결국 유권자들이 회초리를 든 선거가 된 이유입니다.
지금 유권자들이 국민의힘에 던지는 질문도 마찬가지입니다. 국민의힘이 민주당에 (대한) 네거티브를 잘한다고 해서 표를 주지는 않을 것입니다. 또한 유권자들이 민주당을 전적으로 지지하는 것도 아닙니다. 현재 여론조사 지표상 이재명 정부가 준수한 평가를 받고 있다면, 국민의힘은 그에 맞설 실질적인 대안을 스스로 갖추고 있는지를 증명해야 합니다. 하지만 국민의힘은 여전히 유권자의 질문에 동문서답으로 일관하고 있습니다. 이런 흐름이 이어진다면, 이번 선거 역시 유권자들이 국민의힘을 향해 매서운 회초리를 드는 결과로 이어질 것이라 생각합니다."
- 아까 얘기했는데 윤상현 의원이 어제 장동혁 대표 면전에서 장 대표를 비판했잖아요. 윤 의원은 대표적인 친윤 의원인데 왜 그럴까요?
"저는 그 모습이 다소 가증스럽게 느껴집니다. 장동혁 대표는 최소한 비상계엄 해제 표결에는 참여했던 인물입니다. 반면 윤상현 의원은 계엄 자체를 옹호했던 사람 아닙니까? 특히 '12.3 내란' 이후 윤 의원의 행보를 되짚어볼 필요가 있습니다. 당시 윤 의원이 김재섭 의원에게 '1, 2년 지나면 국민들은 다 잊어버린다'고 말했다는 사실이 이미 널리 보도되었습니다. 하지만 1년이 지난 지금, 국민은 결코 잊지 않았습니다.
국민이 잊지 않자 당황해서 그런 행보를 보이는지는 모르겠으나, 장 대표 면전에서 직언하기에 앞서 스스로를 먼저 성찰하고 반성해야 합니다. 자신의 과거 입장과 발언에 대해 진심 어린 사과를 하는 것이 선행되어야 할 순서라고 생각합니다."
"국민의힘 리더십은 사실상 붕괴된 상황이라고 봐야"
- 최근 상황을 보면, 국민의힘 후보들이 장 대표가 오는 것을 반가워 하는 것 같지는 않습니다.
"상식적으로 당연한 현상이라고 봅니다. 현재 국민들의 인식 체계 속에서 장동혁 대표의 행보는 결국 '윤 어게인'라는 단어로 압축됩니다. 유권자들에게 그런 이미지를 주는 당 대표가 후보 옆에 섰을 때, 과연 득표력이 올라가겠습니까, 아니면 내려가겠습니까? 답은 명확합니다. 그렇기 때문에 현장의 후보들이 장 대표의 방문을 달가워하지 않는 것입니다."
- 이정현 공관 위원장 사퇴로 박덕흠 의원이 공관 위원장 맡았는데.
"저는 지금의 위원회가 '공천관리위원회'가 아니라 '소송관리위원회'가 아닌가 싶습니다. 본래 공관위는 공천을 관리하는 곳이지만, 현재는 컷오프 결과에 대한 가처분 신청이 잇따르고 인용 여부에만 매몰되어 있는 상황입니다. 이런 비정상적인 국면에서 과연 이 기구를 '공천관리위원회'라고 부르는 것이 타당한지 강한 의문이 듭니다."
- 이유가 뭘까요?
"사실상 국민의힘의 리더십이 붕괴됐기 때문입니다. 공천을 관리하는 주체는 강력한 권위가 서 있어야 하는데, 그 권위는 크게 두 가지 원천에서 나옵니다. 첫째는 당 대표가 압도적인 국민적 지지와 카리스마를 가져서, 그 정무적 판단에 구성원들이 승복하게 만드는 힘입니다. 하지만 지금의 장동혁 대표는 그런 압도적 지지를 받는 리더가 아닙니다. 그렇다면 두 번째 원천인 '시스템의 힘'이 작동해야 합니다. 절차적 정당성, 일관성, 공정성, 그리고 합리성이 철저히 지켜져야 하죠. 시스템 안에서 공정하게 승부가 났다면 결과에 대해 일언반구하기 어렵기 때문입니다. 하지만 지금 국민의힘에는 이 시스템마저 부재합니다. 원칙과 일관성이 무너졌기 때문에 후보들이 가처분 신청으로 대응하는 것입니다. 결국 이번 사태의 본질은 공천 관리의 핵심 가치인 '공정과 합리'를 지키는 데 실패한 리더십의 자화상이라고 봅니다."
- 김영환 충북 도지사 컷오프에 대한 가처분은 받아들여졌지만, 주호영 의원 컷오프에 대한 가처분 신청은 기각됐는데.
"저는 사실 주호영 의원에 대한 가처분 신청도 받아들여질 거라고 생각했었습니다. 왜냐하면 김영환 지사도 받아들여졌기 때문에요. 그래서 이 난장판에 대해 이해가 잘 안됩니다. 굳이 따지자면 김영환 지사 관련해서는 뒤에 추가 공모도 계속 열었던 게 차이라면 차이죠. 그런 것 때문에 발생한 어떤 차이가 아닐까 싶고 제가 법조인도 아니고 사실 법조인들도 이해를 잘 못하더라고요."
"주호영, 무소속으로 나오면 너무 많은 걸 포기해야해"