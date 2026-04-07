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추미애 더불어민주당 경기도지사 경선후보가 1일 서울 양천구 SBS 목동 스튜디오에서 열린 더불어민주당 경기도지사 후보자 2차 TV 합동토론회에 참석해 시작을 기다리고 있다.추미애 더불어민주당 의원이 6·3 지방선거 민주당 경기지사 후보로 확정됐다. 한준호 민주당 의원, 추미애 의원, 김동연 경기지사(기호 순)가 본경선에서 맞붙었으나, 추 의원이 과반 득표로 결선 없이 최종 후보에 오른 것이다.민주당 중앙당선거관리위원회는 7일 오후 경기지사 후보 본경선 결과를 발표하며 추 의원이 과반 득표로 결선 투표 없이 민주당 경기지사 후보로 확정됐다고 발표했다. 민주당 선관위는 지난 5일부터 7일까지 한준호 의원, 추미애 의원, 김동연 경기지사를 대상으로 본경선(권리당원선거인단 50%+안심번호선거인단 50%)을 진행했고 이날 최종 후보를 확정했다.소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 민주당 당사에서 본경선 결과를 발표하며 "이번 본경선에선 최고득표자가 과반 득표를 했으므로 결선 없이 본경선 결과에 따라 최종후보자 확정됐다. 기호 2번 추미애 후보가 민주당 경기지사 후보로 선출됐음을 선포한다"라고 밝혔다. 그러면서 "후보자별 순위와 득표율은 규정에 따라 공개하지 않기로 했다"라고 덧붙였다.추 의원은 이날 본경선 결과 발표 직후 페이스북에 글을 올려 "보내주신 성원에 감사드린다"라며 "남은 기간 잘 준비해서 6월 3일 압도적인 승리로 보답하겠다"라고 밝혔다. 이어 "멋진 경쟁을 함께 해주신 김동연, 한준호, 권칠승, 양기대 후보와 후보들을 지지하고 함께 고생한 분들에게도 깊은 위로와 감사의 말씀을 드린다"라며 "민주당 당원들과 함께 경기도의 혁신적인 미래를 만들겠다"라고 덧붙였다.